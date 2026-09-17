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PM Modi के जन्मदिन पर खाते में आएंगे 3000 रुपये, इस राज्य सरकार का ऐलान; कितनी महिलाओं को होगा लाभ?

पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मना रही है. इस विशेष अवसर पर राज्य की करीब 1.58 करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में 3000 रुपये की आर्थिक मदद की भेजी जाएगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 17, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:41 AM IST
PM Modi के जन्मदिन पर खाते में आएंगे 3000 रुपये, इस राज्य सरकार का ऐलान; कितनी महिलाओं को होगा लाभ?
Image Credit: बंगाल की पात्र महिलाओं के खाते में आज आएंगे 3000 रुपये. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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