बंगाल में मौत का तांडव, सुवेंदु अधिकारी के PA की मध्यमग्राम में हत्या, सिर और सीने में मारी गोलियां

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. इस बीच बड़ी खबर सामने आई है. बंगाल के मध्यमग्राम बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या की गई है. सुवेंदु अधिकारी के पीए का नाम चंद्रनाथ रथ था. गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बताया जाता है कि चन्द्रनाथ रथ पर चार राउंड फायरिंग की गई और सीने और सिर में गोली मारी गई. घटना के अनुसार, माना जा रहा है कि हमलावरों ने पास से गोलियां मारी है. बताया जा रहा है कि पीए गाड़ी में थे और हमलावरों ने बाइक से गोली मारी है.

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