'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!

MLA Bakshi threatens BJP Leaders: कुछ साल पहले TMC के नेता अब्दुर रहीम बख्शी ने BJP, CPM और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथ पैर काटने की धमकी दी थी. अब उन्होंने मालदा जिले के TMC अध्यक्ष बख्शी ने एक बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दे दी है. यह बात उन्होंने शनिवार शाम को एक सभा के दौरान कही जो दूसरे राज्यों में काम करने वाले बंगाली मजदूरों पर अत्याचार के विरोध में की गई थी. अपने भाषण में बख्शी ने BJP MLA शंकर घोष पर हमला बोला. उन्होंने उनका नाम नहीं लिया लेकिन उनकी ही एक पुरानी टिप्पणी का जिक्र किया. शंकर घोष मे पहले बंगाल से आए मजदूरों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा था.

बख्शी ने बयान में क्या कहा?

सभा के दौरान बख्शी ने कहा, जो बेशर्मी से कहता है कि बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर बंगाली नहीं बल्कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उसने चिल्ला-चिल्लाकर ऐसा कहा. मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर मैनें यह फिर से सुना तो आपके मुंह में तेजाब डालकर आपकी आवाज जलाकर राख कर दूंगा. आपको पता होना चाहिए कि यह पश्चिम बंगाल है. हम बंगाली आपको बोलने की जगह नहीं देंगे. मैं तेजाब से आपका चेहरा जला दूंगा. साथ ही उन्होंने लोगों से BJP के झंडे फाड़ने और जिले में पार्टी का बहिष्कार करने की अपील की.

यह भी पढ़ें: विजय माल्या और नीरव मोदी जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! लंदन से आई टीम ने तिहाड़ जेल में क्या-क्या चेक किया?

Add Zee News as a Preferred Source

BJP ने इसपर क्या जवाब दिया?

अब्दुर रहीम बख्शी की इस टिप्पणी के बाद, BJP ने तुरंत इसपर नाराजगी जताई और TMC पर धमकी देने और हिंसा फैलाना का आरोप लगाया. मालदा उत्तर के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि, ऐसी धमकियां दिखाती हैं कि आने वाले चुनावों से पहली TMC कितनी हताश है. खगेन मुर्मू ने कहा, यह टीएमसी की संस्कृति है और उनका काम लोगों को डराना है. मालदा में अब ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं. TMC के जिला अध्यक्ष खबरों में बने रहने के लिए ऐसी बातें कहते हैं और उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में हारने का डर सता रहा है.

बीजेपी सांसद ने दिया धरना

बीजेपी ने मालदा में भी विरोध प्रदर्शन किया है. बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए झूठे पुलिस केस के खिलाफ धरना दिया. यह ताजा बयान TMC प्रमुख ममता बनर्जी की चेतावनी के बावजूद आया है. ममता बनर्जी ने पहले भी कई बार अपने नेताओं को अपमानजनक और भड़कान वाली भाषा का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी थी. हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने नेताओं से कहा था कि, ऐसे कमेंट्स से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है