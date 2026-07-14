/बंगाल में OBC आरक्षण के कानूनी विवाद पर नई सरकार का यू-टर्न, 77 जातियों के मामले में SC में दायर अपील वापस

पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद में एक नया घटनाक्रम मंगलवार को उस समय सामने आया, जब शुभेंदु सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मई 2024 के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील वापस ले ली, जिसमें ओबीसी सूची में शामिल 77 समुदायों, जिनमें 75 मुस्लिम समुदाय भी शामिल थे, को निरस्त कर दिया गया था.
राज्य सरकार की ओर से शीर्ष कोर्ट को ये जानकारी दिए जाने के बाद कि पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने याचिका को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है, इसके बाद सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपील वापस लेने की अनुमति दे दी.
यह अपील ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने दायर की थी. साल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अपील वापस ली गई. इसके साथ पश्चिम बंगाल के ओबीसी कमीशन ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपनी अलग अपील वापस ले ली.
हालांकि कुछ प्रभावित पक्षों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादन फरासत ने अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें वापस लेने की अनुमति देते हुए साफ किया कि उसका ये आदेश अन्य प्रभावित पक्षों को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने से नहीं रोकेगा.
6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई थी, जबकि वह फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.
आरक्षण विवाद मुख्य रूप से राज्य सरकार की नीतियों में धर्म आधारित आरक्षण और तुष्टिकरण के आरोपों से जुड़ा था. यह विवाद मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद और गहरा गया, जिसमें 2010 के बाद जोड़े गए 77 जातियों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया गया था.
हाई कोर्ट ने तब अपना फैसला पढ़ते हुए कहा था कि इन जातियों को दिया गया आरक्षण कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है. इन जातियों को शामिल करने की प्रक्रिया में कानूनी कमियां थीं और 'धर्म' को आरक्षण का एकमात्र आधार बनाया गया और समुदायों की पहचान की प्रक्रिया में भी कानूनी खामियां थीं. इसलिए राज्य में ओबीसी आरक्षण का दायरा प्रभावित हुआ.
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. अब राज्य की नई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद अब 2012 वाली ओबीसी सूची रद्द ही रहेगी.
हाल ही में बीजेपी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने पुराने ओबीसी ढांचे में धर्म के आधार पर की गई श्रेणीकरण व्यवस्था खत्म करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण नीति में बदलाव करने के लिए दो नए बिल पास किए थे.
नई व्यवस्था में सरकार ने सिर्फ उन 66 समुदायों को ओबीसी सूची में रखा है जिन्हें 2010 से पहले हुए सर्वे में मान्यता मिली थी. हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए 77 समुदायों को सूची से हटा दिया गया है. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और पदों में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है. वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को फिर से सर्वे कराने, किसी समुदाय को सूची में शामिल करने या हटाने की जांच करने और सरकार को सिफारिश देने का अधिकार भी वापस दे दिया गया है.
राज्य की सरकार ने अब 2010 से पहले सूचीबद्ध 66 OBC समुदायों को नियमित करते हुए उन्हें संशोधित 7 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है. इस सूची में कपाली, कुर्मी, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नाई, तांती, धानुक, कसाई, देवांगा, गोआला समेत 3 मुस्लिम समुदाय- पहरिया, हज्जाम और चौधुली भी शामिल हैं.