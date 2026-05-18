दंगाई ये समझ लें... बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, पार्क सर्कस हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु अधिकारी

सीएम सुवेंदु ने पार्क सर्कस हिंसा मामले में दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा, पुलिसकर्मियों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हाथ में पत्थर उठाना, गुंडागर्दी करना और धार्मिक नारों की आड़ में पत्थरबाजी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे.
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पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार सतर्क मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. उन्होंने साफ कहा कि हिंसा और पुलिस पर हमले जैसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी.
पुलिस के मुताबिक, अब तक इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहें. प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे वाली गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है.
कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हुए हिंसा को लेकर सीएम सुवेंदु ने उपद्रियों को साफ तौर पर चेतावनी दी. सीएम सुवेंदु ने कहा, 'पुलिसकर्मियों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हाथ में पत्थर उठाना, गुंडागर्दी करना और धार्मिक नारों की आड़ में पत्थरबाजी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे. ऐसे लोग कान खोलकर सुन लें आने वाले दिनों में अब बंगाल में ये नहीं होने वाला... नहीं होने वाला.... नहीं होने वाला' सुवेंदु ने ऐसे उपद्रियों के लिए इस वाक्य को लगातार तीन बार दोहराया. उन्होंने आगे कहा कि दंगाई ये समझ लें कि ये सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई करेगी... ये सरकार देखना है या सोचना है में नहीं है. ये मैसेज उपद्रियों तक चले जाना चाहिए.
पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अब तक बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ. मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं. आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारियों को बीजेपी जेल में डालेगी. उन्होंने आगे कहा कि मैं बंगाल की जनता को ये संदेश देता हूं कि अब पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह की एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटी, गुंडागर्दी के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेंगे. उन्होंने साफ किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. अब तक पार्क हिंसा मामले में 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
कोलकाता के अल्पसंख्यक बहुल तिलजला इलाके में रविवार को उस वक्त तनाव बढ़ गया, जब अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई. इलाके में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने ईंटें और पत्थर फेंके, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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