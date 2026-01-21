वोटर लिस्ट में नहीं था नाम, SIR की सुनवाई के खौफ में 82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान, बंगाल में चुनाव आयोग पर FIR

Bengal Police file FIR against ECI over suicide fearing SIR: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 82 साल के दुरजन माझी ने 29 दिसंबर 2025 को SIR सुनवाई से ठीक पहले रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लिया. नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं था, जिससे वे बेहद परेशान थे. बेटे कनई माझी ने परा पुलिस में शिकायत की, जिस पर चुनाव आयोग और अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या उकसाने का FIR दर्ज हुआ है.
Trending Photos
FIR against ECI over 'suicide fearing SIR In Bengal: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 82 साल के एक आदिवासी बुजुर्ग ने कथित तौर पर वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सुनवाई के डर में आकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद बंगाल पुलिस ने चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिससे सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है.
मृतक कौन था
मृतक की पहचान दुर्जन माझी के रूप में हुई है. वे पुरुलिया जिले के पारा ब्लॉक के अनारा ग्राम पंचायत अंतर्गत चौताला गांव के निवासी थे. परिवार का कहना है कि बुजुर्ग का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और इसी को लेकर उन्हें SIR सुनवाई के लिए नोटिस मिला था.
SIR सुनवाई बना डर की वजह
परिजनों के मुताबिक, 29 दिसंबर को दुर्जन माझी की SIR से जुड़ी सुनवाई पारा ब्लॉक कार्यालय में तय थी. उसी दिन सुबह उन्होंने घर वालों से कहा कि वे टोटो (बैटरी चालित ऑटो) बुक करने जा रहे हैं. कुछ ही घंटों बाद उनका शव घर के पास रेलवे ट्रैक पर मिला. परिवार का आरोप है कि सुनवाई के दौरान परेशान किए जाने के डर से वे मानसिक दबाव में थे.
बेटे की शिकायत पर FIR
मृतक के बेटे कनाई माझी, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ने घटना वाली रात ही पारा थाने में चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पहले इस शिकायत पर केवल जनरल डायरी (GD) दर्ज की गई. अब पुलिस ने “आत्महत्या के लिए उकसाने” और “आपराधिक साजिश” की धाराओं में चुनाव आयोग के अज्ञात और कुछ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.
सियासत गरमाई
तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पारा विधानसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर सुजय बनर्जी ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि SIR सुनवाई के नाम पर ऐसा माहौल बनाया गया कि एक बुजुर्ग डर के कारण अपनी जान देने को मजबूर हो गया. उन्होंने निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है.
दूसरा मामला भी आया सामने
पुरुलिया जिले के ही मनबाजार इलाके के पाथरकाटा गांव में 32 वर्षीय आदिवासी युवक देबराज ओरांग ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आई सुनवाई नोटिस के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. तृणमूल कांग्रेस के आदिवासी नेता गुरुपद टुडू ने कहा कि इस मामले में भी परिवार चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.