बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल तेज, अभिषेक और कल्याण बनर्जी ने भरी हुंकार

जिस तरह इस समय आर्थिक सुरक्षा दुनिया का सबसे गंभीर मुद्दा बनी हुई है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय है. पिछले दो दिनों में दो टीएमसी नेताओं की पिटाई हुई है. बीच सड़क पर लोगों ने पहले अभिषेक बनर्जी को पीटा और फिर कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ. डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि यदि हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों को पूरी तरह छोड़ना होगा. हिंसा का रास्ता अराजकता का व्याकरण है. लेकिन बंगाल इस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है.

करीब पचास साल पहले वामपंथी दलों के सत्ता में आने के बाद जो राजनीतिक हिंसा शुरू हुई, वह आज भी जारी है. साल बदले, सत्ता चलाने वाले दल बदले, लेकिन बंगाल की राजनीति का रक्तरंजित चरित्र नहीं बदला. सवाल है कि बंगाल में जो विपक्ष में रहेगा, क्या वह सरेआम पिटेगा. क्योंकि पहले भाजपा के नेता पिटते थे और इस बार तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पर हमले हो रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस और उसके वैचारिक समर्थक इसे लोकतंत्र को लज्जित करने वाली घटना बता रहे हैं. लेकिन भाजपा इसे प्रायोजित हिंसा बता रही है. इसलिए आज हम तृणमूल कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमलों की अंदरूनी कहानी को समझेंगे.

लोकतंत्र में अधिकार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण उनकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति भी है. लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पर हुगली के चंडीतला इलाके में हमला हुआ. विधानसभा चुनावों के बाद गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर वे पुलिस को एक ज्ञापन सौंपने गए थे. जैसे ही वे थाने से बाहर निकले, वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया. उनके खिलाफ नारे लगाए. जवाब में कल्याण बनर्जी भी नारेबाजी करने लगे.

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इसी दौरान गेंद जैसी कोई चीज आकर उनके सिर के पिछले हिस्से में लगी. वे सिर पकड़कर वहीं गिर गए. उनके समर्थक उन्हें उठाकर ले जाने लगे, लेकिन वे फिर वहीं गिर गए. सड़क पर लेटे रहे. किसी ने उनके सिर पर गमछा रखा, क्योंकि उनका कहना था कि उनका सिर फट गया है. वहीं सड़क पर लेटे हुए उन्होंने किसी को फोन किया और बताया कि उन पर पत्थर से हमला हुआ है.

सुना आपने. कल्याण बनर्जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के हमले के कारण उनके सिर से खून बह रहा है. हम आपको एक बार फिर इस हमले की तस्वीरें दिखाते हैं.

आप इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ. कैसे उनहत्तर वर्ष के कल्याण बनर्जी को पत्थर लगा. क्यों वह सिर से खून बहने की बात कर रहे हैं. कैसे वह फोन पर हमले के बारे में बता भी रहे हैं. जहां हमला हुआ, वहां केंद्रीय बल मौजूद है. वह प्रदर्शनकारियों को रोक रही है.

कल्याण बनर्जी भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर लगने से उनका सिर फट गया. लेकिन जब हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि पत्थर नहीं मारा गया. यह खबर भी आई थी कि उन्हें गेंद लगने से चोट लगी. लेकिन किसी ने उनके सिर से खून बहते नहीं देखा. यही कारण है कि भाजपा कह रही है कि कल्याण बनर्जी नाटक कर रहे हैं.

कल्याण बनर्जी को लेकर भाजपा जो भी कहे, लेकिन दो दिन पहले अभिषेक बनर्जी पर भी हमला हुआ था. अभिषेक को काफी चोटें आई थीं. अभिषेक बनर्जी हों या फिर कल्याण बनर्जी, दोनों सम्माननीय सांसद हैं.

लोकतंत्र संवाद से चलता है, हिंसा से नहीं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है. जिन्होंने भी हमला किया है या हमला करवाया है, उन्हें समझना चाहिए कि मतभेद लोकतंत्र की ताकत हैं, लेकिन हिंसा लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है. दुर्भाग्य से बंगाल में पहले भी ऐसा होता रहा है.

साल दो हजार इक्कीस के चुनावों के बाद बंगाल में दस हजार से ज्यादा हिंसा की शिकायतें दर्ज हुई थीं. चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद लगभग चौबीस से पच्चीस लोगों की जान गई थी, जिनमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के समर्थक शामिल थे. लेकिन इस बार सांसदों पर हमले हो रहे हैं.

इन दोनों नेताओं पर हुए हमलों को लेकर तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता बेहद नाराज हैं. जिन लोगों ने लोकतंत्र को लज्जित करने वाला यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है.

अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें तपन माइती, निर्मल्या सेनगुप्ता, काजल दास और देबाशीष दत्ता शामिल हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बताए जा रहे हैं. जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में पकड़ा गया है, उनमें से चार लोग तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा के करीबी माने जाते हैं. मामले की जांच अभी जारी है.

अगर यह दावा सच है, तो यह बहुत गंभीर मामला है. सवाल यह है कि क्या यह हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में बगावत जैसी स्थिति है और पार्टी इससे ध्यान भटकाना चाहती है. क्या इसलिए हंगामा हो रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर फर्जी हस्ताक्षरों के मामले में तृणमूल कांग्रेस फंस गई है. या फिर अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं पर हुए हमलों के पीछे कोई राजनीति है. क्योंकि भाजपा लगभग यही आरोप लगा रही है.

ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस की तेजतर्रार नेता थीं, तब सोलह अगस्त उन्नीस सौ नब्बे को कोलकाता के हाजरा मोड़ पर उन पर हमला हुआ था. इस हमले में ममता बनर्जी का सिर फट गया था, उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ था और उनकी सफेद साड़ी खून से लाल हो गई थी. वह लगभग एक महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रहीं. इसी हमले ने ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति की दीदी बना दिया था.

सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दौरान भी ममता बनर्जी के साथ हाथापाई और झड़पें हुई थीं. ममता बनर्जी पर हुए पुलिस बल प्रयोग और हमलों ने उन्हें एक पीड़ित लेकिन अदम्य योद्धा के रूप में स्थापित किया और दो हजार ग्यारह में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गई.

दो हजार इक्कीस में जब नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चार से पांच लोगों ने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया और गाड़ी का दरवाजा उनके पैर पर बंद कर दिया. तब भी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में लौटी थी.

इसलिए भाजपा अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों को प्रायोजित बता रही है. हालांकि सच्चाई क्या है, इसका पता जांच के बाद ही चलेगा. लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि हमला चाहे विरोधियों ने किया हो या किसी ने खुद ही करवाया हो, दोनों ही स्थितियां गलत हैं. क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता. पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रक्तचरित्र को पूरी तरह बदलना होगा.

हमला और हिंसा के जरिए राजनीतिक विस्तार करना ममता बनर्जी की रणनीति हो सकती है, लेकिन भाजपा का रणनीतिक सोच किस दिशा में काम करता है, इसकी झलक आज मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान दिखाई दी. दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करने वाली कलिता माझी अब बंगाल की मंत्री बन गई हैं. दूसरों के घरों में काम करके महीने में ढाई हजार रुपये कमाने वाली कलिता माझी आउसग्राम से चुनाव जीती थीं. आज उन्हें मंत्री बनाकर भाजपा ने महिलाओं के साथ साथ शोषित और वंचित परिवारों को भी एक बड़ा संदेश दिया है.