/बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, 3 पूर्व TMC सांसदों ने थामा BJP का दामन; राज्यसभा से दिया था इस्तीफा

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल कि सियासत से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व तीन वरिष्ठ नेताओं और राज्यसभा सांसदों ने एक साथ बीजेपी का दामन थामा. जिन दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा है,उनमें सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश बारिक के नाम शामिल हैं. बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में इन तीनों नेताओं ने कमल का दामन थामा.
इन दिग्गज नेताओं के एक साथ बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है. बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि तीनों नेताओं ने आधिकारिक तौर पर आज ही भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया. इससे पहले ये तीनों नेता टीएमसी के टिकट पर पाज्यसभा सांसद थे और हाल में ही अपना इस्तीफा दिया था.
बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का शासन रहा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का शासन आया. पश्चिम बंगाल में इतने लंबे समय तक जो राजनीति चली, उसने हमारे संघीय ढांचे को नकारा और उसका विरोध किया; केंद्र के साथ सहयोग करने के बजाय टकराव का रास्ता अपनाया गया, जिससे सारा विकास रुक गया. इसी माहौल में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए, तीन सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. आज ये तीनों सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बारिक और सुखेंदु शेखर रॉय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. ये तीनों सांसद दिग्गज नेता हैं और राज्यसभा में इनका काम सभी जानते हैं.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Former TMC Rajya Sabha MPs, Sushmita Dev, Prakash Chik Baraik and Sukhendu Sekhar Roy, join the BJP, in the presence of State BJP president Samik Bhattacharya pic.twitter.com/Nm8xLYYQat
— ANI (@ANI) July 9, 2026
भाजपा में शामिल होने के बाद TMC के पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि भारत के किसी भी राज्य में शायद ही कभी 96-97 प्रतिशत मतदान हुआ हो, जैसा कि हमारी राष्ट्रपति ने इस चुनाव के बारे में कहा. उनका (ममता बनर्जी का) खेल खत्म हो चुका है; उनकी पार्टी खत्म हो गई है. इसलिए, उस पर आगे कोई भी चर्चा बेकार है.
आगे कहा कि दूसरे राज्यों में, सत्ताधारी और विपक्षी दल आमतौर पर विकास, प्रगति या खास एजेंडे को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के पास मिलकर जाते हैं. लेकिन यहां, हमने बंद, हड़ताल और जुलूसों के जरिए केंद्र का विरोध करने पर ही ध्यान दिया. इससे बंगाल की तीन पीढ़ियां बर्बाद हो गईं; जिनके पास मौके थे, वे राज्य छोड़कर चले गए.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: After joining the BJP, Former TMC Rajya Sabha MP Sukhendu Sekhar Roy says, "...Rarely in any Indian state has there been a voter turnout of 96–97 per cent, as our President noted regarding this election. She (Mamata Banerjee) is finished; her party… pic.twitter.com/SLCpLQMnEg
— ANI (@ANI) July 9, 2026
जहां भारत के अधिकांश राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विज़न और रोडमैप को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहीं हम चोरी-चकारी में लगे थे. हम लुटेरों और बलात्कारियों को बचा रहे थे; जाहिर है, ऐसा सिलसिला तो खत्म होना ही था, बंगाल उस डर के माहौल से आजाद हुआ है. अब, सुवेंदु जी के नेतृत्व में घोषणापत्र के वादों के मुताबिक तेजी से काम शुरू हो गया है.
वहीं, BJP में शामिल होने के बाद, TMC की पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है. इसलिए मैं यहां राज्यसभा सीट की उम्मीद में नहीं आई हूं, बल्कि बंगाल की निवर्तमान सांसद के तौर पर आई हूं.