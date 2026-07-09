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बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, 3 पूर्व TMC सांसदों ने थामा BJP का दामन; राज्यसभा से दिया था इस्तीफा

राज्यसभा चुनाव से पहले बंगाल टीएमसी के तीन पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं. सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बारिक बीजेपी में शामिल हुए हैं.बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी जॉइन करने की आधिकारिक घोषणा की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:03 PM IST
बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, 3 पूर्व TMC सांसदों ने थामा BJP का दामन; राज्यसभा से दिया था इस्तीफा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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