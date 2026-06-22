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TMC के 60 बागी विधायकों का एक्शन,अध्यक्ष पद से हटाई गईं ममता बनर्जी; अभिषेक बनर्जी भी हुए सस्पेंड; नई समिति का गठन

पश्चिम बंगाल की सियासत में फिर एक बार बड़ी हलचल देखने को मिली है. न्यूटाउन में टीएमसी के बागी गुट के विधायकों ने एक अहम बैठक का आयोजन किया और इसमें पार्टी से जुड़ी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा की गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 22, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:55 PM IST
TMC के 60 बागी विधायकों का एक्शन,अध्यक्ष पद से हटाई गईं ममता बनर्जी; अभिषेक बनर्जी भी हुए सस्पेंड; नई समिति का गठन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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