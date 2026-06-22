Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में एक बड़ा सियासी धमाका देखने को मिला है. बंगाल के न्यूटाउन में सोमवार (22 जून) को हुई तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कड़ा झटका लगा है. बागी गुट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ममता बनर्जी को टीएमसी चेयरपर्सन के पद से हटा दिया है. उनकी जगह पर हावड़ा सेंट्रल से विधायक अरूप रॉय को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है.
इसके साथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋताब्रता बनर्जी और अन्य लोगों के नेतृत्व वाली टीएमसी गुट के नेताओं ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी के महासचिव के पद से निलंबित कर दिया. यह राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है, जब हाल में ही टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बागी रुख अपनाते हुए खुद का विलय NCPI में कर लिया.
गौर करने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है. इस सत्र के बाद टीएमसी के बादी सांसदों ने न्यूटाउन स्थित एक होटल में बैठक की इसमें टीएमसी के साभी 60 बागी सांसद शामिल हुए. इसके अलावा बैठक में कोलकाता के करीब 70 पूर्व पार्षद भी उपस्थित रहे. बागी गुट ने इसी बैठक में 30 सदस्यों वाली तृणमूल समित की घोषणा की.
बताया जा रहा है कि न्यूटाउन स्थित एक होटल में AITC के स्पेशल सेशन में बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता उपस्थित हुए. इनमें जिला स्तर से लेकर विधायक दिखे. कहा यह भी जा रहा है कि तृणमूल के 500 नेता शहर के एक होटल में एकजुट हुए. इस बैठक नें कम से कम 16 जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, 70 से अधिक पार्षद और बागी विधायक मौजूद रहे. इसी बैठक में पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन किया गया.
अरूप रॉय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया.
संदीपन साहा (निष्कासित MLA), जावेद खान और ऋताब्रता बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया.
फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष को उपाध्यक्ष बनाया गया है.