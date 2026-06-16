Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए केवल एक महीने थोड़ा अधिक का ही समय बीता है, इससे पहले ही 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस (TMC) पूरी तरीके से टूटती नजर आ रही है. टीएमसी में शुरू हुआ अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अभी तक 58 सांसदों ने ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. उधर, पार्टी के 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है.
ऐसे में टीएमसी का राजनीतिक भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है. राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में खुद ममता बनर्जी को भी भवानीपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वह अब हाईकोर्ट पहुंची और अपनी हार को चुनौती दी. इन सबके बीच आम जनता उन्नयन पार्टी (AIJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खास ऑफर दिया है.
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कबीर ने कहा कि अब खुद ममता बनर्जी को फैसला लेना होगा कि वे चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं. कबीर का कहना है कि अगर किसी भी प्रकार के समर्थन की जरूरत ममता बनर्जी को पड़ती है, तो वह साथ खड़े हैं.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ममता रेजिनर सीट से उपचुनाव लड़ती हैं, तो उनकी जीत के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे. वहीं, अगर ममता बसीरहाट से लड़ना चाहती हैं, तो भी मेरा समर्थन उनके साथ है और मैं उस सीट के AIJUP का उम्मीदवार नहीं उतारूंगा.
गौरतलब है कि इससे पहले 4 जून को हुमायूं कबीर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को रेजिनगर सीट से उपचुनाव लड़ने का सुझाव दिया गया था. बता दें कि खुद कबीर मुर्शिदाबाद जिले की नवाजा और रेजिनगर सीट से विधायक बने थे. उन्होंने कहा वह रेजिनगर सीट से इस्तीफा देंगे.इसके बाद सीट खाली होने पर उपचुनाव होगा.
कबीर ने कहा कि वह ममता इस सीट से उपचुनाव में हिस्सा लेकर विधानसभा पहुंच सकती हैं. हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर ममता बनर्जी मेरे पास आती हैं, तो मैं उन्हें रेजिनर से विधानसभा भेजने में मदद कर सकता हूं. नंदीग्राम से अगर वह लड़ती हैं, तो नहीं जीतेंगी.
उल्लेखनीय है कि हुमायूं कबीर टीएमसी के दिग्गज नेता हुआ करते थे. बाद में किसी विवाद के कारण टीएमसी सुप्रीमों ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. टीएमसी से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने AIJUI का गठन किया और विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग किया. भले ही ममता बनर्जी ने एक समय पर उन्हें टीएमसी से निष्कासिक किया था, लेकिन जब टीएमसी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, तो कबीर का रुख ममता के प्रति नरम नजर आ रहा है.