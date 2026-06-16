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अपने सांसद-विधायक हुए बागी, तो दीदी के सपोर्ट में उतरे कबीर; क्या ममता ऑफर करेंगी एक्सेप्ट?

एक समय पर टीएमसी से निष्कासित किए गए हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के प्रति नरम रुख अपनाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी कहीं से भी चुनाव लड़ती हैं, तो वह उनकी जीत में हर संभव मदद करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 16, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:47 PM IST
अपने सांसद-विधायक हुए बागी, तो दीदी के सपोर्ट में उतरे कबीर; क्या ममता ऑफर करेंगी एक्सेप्ट?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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