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'ठंड में चाय पिएंगे, फिर बिखर जाएंगे', BJP के मंत्री का इंडी गठबंधन पर तंज, बोले- उनके पास कोई काम नहीं

पश्चिम बंगाल की दो लोकसभा सीटों पर होने वालो उपचुनाव से पहले फिर सियासी पारा हाई है. इस बीच बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है और इंडी गठबंधन की बैठक पर तंज कसा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 01, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 11:35 AM IST
'ठंड में चाय पिएंगे, फिर बिखर जाएंगे', BJP के मंत्री का इंडी गठबंधन पर तंज, बोले- उनके पास कोई काम नहीं

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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