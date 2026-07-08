/TMC से जुड़े केस में ED का बड़ा एक्शन, जांच एजेंसी ने फ्रीज किए कई बैंक खाते; जमा थे 440 करोड़ रुपये

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ने लगा है. इसकी असल वजह है प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का एक्शन. कोलकाता में ईडी के एक्शन ने हलचल बढ़ा दी है. जांच एजेंसी की ओर से बुधवार (08 जुलाई) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के फंड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमेरी हो रही है.
दरअसल, एजेंसी की ओर से जांच का केंद्र उन बैंक खातों को बनाया गया है, जिसमें कम से कम 440 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, ईडी की कई टीमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में राज्य के अलग-अलग ठिकानों पर एक्शन में हैं.
एक बड़ा एक्शन लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय मे टीएमसी से जुड़ी करीब 440 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी है. ईडी के इस एक्शन के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां-जहां छापामारी की गई है, उनमें एक निजी एविएशन कंपनी का दफ्तर शामिल है.
यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कंपनी पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं को चार्टर्ड विमान उपलब्ध कराती थी. जिन दिग्गजों को पिछले कुछ समय में प्राइवेट विमान उपलब्ध कराए गए, उनमें पूर्व सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल है. ईडी की ओर से इन वित्तीय लेन-देन और फंड के स्रोतों की पड़ताल की जा रही है.
दावा किया जा रहा है कि इन बैंक खातों को लेकर विवाद विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद सामने आया था. टीएमसी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूण विश्वास ने बैंक को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि खातों में बैंक जमा राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बाद में टीएमसी से बागी हुए विधायकों ने बंगाल पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि इन खातों में भ्रष्टाचार और कथित जबरन वसूली से जुटाया गया पैसा जमा है. दोनों पक्षों से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया था. इसके बाद पार्टी का कोई भी गुट इन खातों में जमा राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
गौरतलब है कि यह मामला अब कोर्ट भी पहुंच चुका है. टीएमसी के ममता गुट ने खातों पर लगी रोक को कलकत्ता उच्च न्यायायलय में चुनौती दी थी, हालांकि कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया. अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच को और तेज कर दिया है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश में है कि खातों में जमा यह भारी रकम कहां से आई और उसका इस्तेमाल कहां किया गया.
ईडी के इस एक्शन के बाद बंगाल में सियासत गरमा गई है. विपक्ष के कुछ नेताओं का दावा है कि टीएमसी के सरकार में जुटाई गई रकम की जांच अब क्यों की जा रही है. तो वहीं टीएमसी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है.
इससे इतर, बीजेपी नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को जवाब देना और कानून अपने अनुसार, दोषी पाए गए लोगों को सजा देगा.