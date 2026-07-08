Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /TMC से जुड़े केस में ED का बड़ा एक्शन, जांच एजेंसी ने फ्रीज किए कई बैंक खाते; जमा थे 440 करोड़ रुपये

TMC से जुड़े केस में ED का बड़ा एक्शन, जांच एजेंसी ने फ्रीज किए कई बैंक खाते; जमा थे 440 करोड़ रुपये

पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन जारी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के फंड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमेरी हो रही है. जानकारी के अनुसार, ईडी ने टीएमसी से जुड़ी करीब 440 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 08, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:23 PM IST
TMC से जुड़े केस में ED का बड़ा एक्शन, जांच एजेंसी ने फ्रीज किए कई बैंक खाते; जमा थे 440 करोड़ रुपये

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ICC Ranking: T20I रैंकिग के टॉप 10 बल्लेबाज, ईशान किशन को नंबर 1 पर देख फैंस हैरान
ICC Ranking38 min ago
2
Delhi University admission40 min ago
3
Amarnath Yatra 202646 min ago
4
Muslim reservation1 hr ago
5
Pakistan1 hr ago