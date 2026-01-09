ED के एक्शन के बाद बंगाल में राजनीति गरमाई, अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन; महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस

Advertisement
ED Vs TMC: पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. कोलकाता में गुरुवार को ED ने I-PAC के दफ्तर और चीफ प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की. इस एक्शन को पश्चिम बंगाल की सीएम ने राजनीति से प्रेरित बताया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:46 PM IST
ED Action in Bengal: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. गुरुवार को कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के चीफ प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की. इस छापेमारी को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. इसके अगले दिन ये राजनीतिक विवाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गया. 

यहां पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. जैसे ही विरोध प्रदर्शन बढ़ा, पुलिस ने टीएमसी नेताओं को रोकने की कोशिश की. इस दौरान कई टीएमसी नेताओं और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया. 

टीएमसी के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया

पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन में शामिल TMC सांसद महुआ मोइत्रा को भी हिरासत में लिया, जिस दौरान टीएमसी सांसद मोइत्रा ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है. टीएमसी सांसद मोइत्रा ने कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव जीतेगी. टीएमसी सांसदों ने शुक्रवार को अमित शाह पर चुनाव से पहले पार्टी की जानकारी हासिल करने के लिए ED का लुटेरे के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. 

समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि टीएमसी सांसद मोइत्रा कह रही हैं कि "बंगाल में हम जीतेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें." टीएमसी नेताओं को प्रदर्शन के दौरान न केवल मोइत्रा, बल्कि TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को भी हिरासत मे लिया गया. 

 

ED के एक्शन के बाद टीएमसी नेताओं का विरोध प्रदर्शन

उल्लेखनीय है कि टीएमसी सांसदों और नेताओं का ये विरोध प्रदर्शन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ED के बीच I-PAC चीफ के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी को लेकर हुए टकराव के एक दिन बाद हुआ. गुरुवार को ईडी की छापेमारी के बाद सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि ED की छापेमारी बंगाल में चुनाव से पहले तृणूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा हासिल करने की कोशिश थी. 

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गुरुवार को जब छापेमारी चल रही थी, तब जैन के ठिकाने पर पहुंचने के बाद उन्होंने (ममता) कहा कि ईडी के अधिकारी मेरी पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिसमें विधानसभा चुनावों के लिए हमारे उनम्मीदवारों की जानकारी है. मैं उन कागजों को ही वापस लेने आई हूं. 

सीएम ममता ने बुलाई विरोध रैली

गौरतलब है कि सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक विरोध रैली भी बुलाई है. बताया गया है कि ये रैली केंद्र सरकार और ईडी के कार्रवाई के विरोध में जादवपुर 8B बस स्टैंड से हाजरा क्रॉसिंग तक निकाली जाएगी. सीएम ममता ने पार्टी के समर्थकों से पांच किलोमीटर से भी अधिक लंबी रैली में हिस्सा लेने का आग्रह किया है. ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी और बीजेपी में टकराव देखने को मिल रहा है.  हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये छापेमारी पूरी तरह साक्ष्य-आधारित है और किसी राजनीतिक दल या चुनाव को निशाना बनाकर नहीं की गई है. जांच एजेंसी ने बताया है कि ये एक्शन पीएमएलए के तहत कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की नियमित जांच का हिस्सा है.

abhinav tripathi

West BengalMamata BanerjeeTMC

