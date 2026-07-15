/ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागी गुट में शामिल हुए TMC के ये दिग्गज; माने जाते थे पूर्व सीएम के करीबी

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है. बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने बागी रुख अपनाया है और वह बागी खेमे में शामिल हो गए हैं. इससे पहले माना जा रहा था कि ममता को छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला समाप्त हो गया है.
दरअसल, हाल में ही टीएमसी के 60 से अधिक विधायकों ने बागी तेवर अपनाया था. ऋतब्रत बनर्जी को इन बागी गुट ने बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता माना है. इतना ही नहीं 20 लोकसभा सांसदों ने भी ममता साथ छोड़ते हुए NCPI में खुद का विलय कर लिया. इसी बीच ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में चल रहे टीएमसी के बागी गुट में एक और नेता की एंट्री हो गई है.
बता दें कि मदन मित्रा पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं. वह ममता सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व सीएम ममता के करीबी के तौर पर गिने जाते हैं. इन सबके बीच उनका बागी खेमे में शामिल होने से टीएमसी के अंदरुनी राजनीति पर गहरा असर डालने वाला है. सबसे खास बात है कि पार्टी के भीतर से पहले ही असंतोष की खबरें आती रही हैं, इसी बीच आई इस खबर ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है.
गौरतलब है कि मंगलवार (15 जुलाई) को मदन मित्रा अचानक एंटाली से पूर्व विधायक स्वर्णकमल साहा के घर पर पहुंचे. इसके बाद माना जाने लगा कि वह पाला बदलने वाले हैं. स्वर्णकमल साहा के बेटे संदीपन साहा खुद एंटाली से विधायक हैं और ऋतब्रत बनर्जी गुट के काफी अहम नेता माने जाते हैं. इसका सीधा मतलब था कि मदन मित्रा का स्वर्णकमल साहा के घर पहुंचना ही दर्शाने लगा कि वह पाला बदलने जा रहा है.
मदन मित्रा बुधवार दोपहर को खुद गाड़ी चलाते हुए विधानसभा पहुंचे. वहीं, ऋतब्रत बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और फिर बागी गुट में शामिल होने का फैसला किया. बता दें मदन मित्रा पहले से ही नगर भर्ती घोटाले में जांच एजेंसियों की रडार पर हैं. पिछले साल CBI ने उनके घर पर पांच घंटे की तलाशी ली थी. इस साल जून में ईडी ने भी उनके घर पर छापेमारी की थी.
मदन मित्रा के आवास पर कुल सात जगहों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें उनका भवानीपुर और कालीघाट वाला आवास भी शामिल था. इसके अलावा दक्षिणेश्वर, संतोषपुर, जोका और बेलेघाटा में भी ईडी ने तलाशी ली थी. अब इसी घोटाले में ईडी ने मदन मित्रा की पत्नी और दोनों बेटों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है. परिवार को नोटिस मिलते ही मदन मित्रा का स्वर्णकमल साहा के घर पहुंचना अब एक नई चर्चा की वजब बन चुका है.