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ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागी गुट में शामिल हुए TMC के ये दिग्गज; माने जाते थे पूर्व सीएम के करीबी

ममता बनर्जी के बेदह करीबी माने जाने वाले और टीएमसी के पुराने और अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले मदन मित्रा ने बागी रुख अख्तियार करते हुए ऋतब्रत बनर्जी के गुट में शामिल होने का ऐलान किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 15, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:37 PM IST
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागी गुट में शामिल हुए TMC के ये दिग्गज; माने जाते थे पूर्व सीएम के करीबी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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