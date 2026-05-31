टीएमसी में बढ़ी अंदरूनी कलह... ममता की बैठक में ही नहीं पहुंचे 80 में से 60 विधायक; सियासी हलचल तेज

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद टीएमसी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है. तृणमूल कांग्रेस के अंदर असंतोष और आंतरिक विद्रोह का एक बड़ा ज्वालामुखी फूटा है, जिसने पूर्व सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का राजनीतिक साम्राज्य हिला दिया है.

दरअसल, शनिवार (31 मई) को कुछ ऐसा हुआ, जिसने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है. रविवार को पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की एक बैठक कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई, जिसमें 80 में से 60 विधायकों ने दूरी बना ली है. इस बैठक में केवल 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद बंगाल में सियासी पारा हाई होने लगा है.

क्या टीएमसी चीफ के खिलाफ विद्रोह की लिखी जा रही पटकथा?

सीएम ममता बनर्जी ने यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई है, जब पिछले दिनों टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को अराजकतत्वों ने निशाना बनाया. वहीं, पूर्व सीएम ममता ने जो बैठक बुलाई उसमे विधायकों का न पहुंचा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर ममता बनर्जी और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की पटकथा लिखिनी शुरू हो गई है.

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80 को बुलाया, 20 ही पहुंचे

80 में से केवल 20 विधायकों की उपस्थिति के कारण ममता बनर्जी ने इस बैठक को रद्द कर दिया. इस प्रकरण के बाद टीएमसी इतिहास के सबसे बुरे और गहरे संकट से गुजरती नजर आ रही है. बताया जाता है कि यह बैठक विधायी दल के नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई थी. इस बैठक में सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और राज्य में मिली करारी शिकस्त की समीक्षा करना था, लेकिन ममता के ही विधायक उनकी बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे.

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टीएमसी ने दी सफाई

इस शर्मनाक स्थिति पर पर्दा डालने के लिए टीएमसी के प्रवक्ता ने एक कवर देने की कोशिश की. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक स्पष्टीकरण देते हुए दावा किया कि जो भी विधायक इस बैठक में नहीं शामिल हो सके हैं, वह अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद विभिन्न विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने में व्यस्त थे. हालांकि, जानकारों का कहना है कि पार्टी हाईकमान की ओर से एक बैठक बुलाई जाने के बाद, इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का गायब होना केवल इत्तेफाक नहीं है. कई विश्लेषकों का मानना है कि यह एक सुनियोजित दूरी है.

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