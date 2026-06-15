NCPI के संस्थापक अध्यक्ष की बातों से इतना तो स्पष्ट है कि इस पार्टी के डीएनए में ही एनडीए है. अपने दम पर यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब टीएमसी में टूट के बाद यह पार्टी अपने उद्देश्य को पूरा करने की स्थिति में पहुंच गई है. क्योंकि टीएमसी के बागी सांसद साफ कर चुके हैं कि वे एनडीए का ही समर्थन करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो जाएंगे और एनसीपीआई औपचारिक रूप से संसद में एनडीए का हिस्सा बन जाएगी, तो वह बिना लोकसभा चुनाव लड़े ही लोकसभा की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी.