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DNA: कभी पंचायत चुनाव नहीं जीतने वाली NCPI, बंगाल में बनी सबसे बड़ी पार्टी; कैसे TMC के बागियों का 'सहारा; बना ये गुमनाम दल?

Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का यह नया राजनीतिक ठिकाना सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि कई नए सवालों और संभावनाओं के द्वार भी खोलने वाला है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:53 PM IST
DNA: कभी पंचायत चुनाव नहीं जीतने वाली NCPI, बंगाल में बनी सबसे बड़ी पार्टी; कैसे TMC के बागियों का 'सहारा; बना ये गुमनाम दल?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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