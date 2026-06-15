Bengal Politics: हर डील अपने साथ संभावनाओं का एक नया अध्याय लेकर आती है. अमेरिका-ईरान की संभावित डील का असर वैश्विक होगा, तो बंगाल की राजनीति में हुई नई डील भी दूरगामी परिणाम लाने वाली है. क्योंकि बंगाल की राजनीति में जिस नई डील की घोषणा हुई है और उस डील के बाद जो परिणाम सामने आने वाले हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ.
टीएमसी के 20 बागी सांसदों का गुट एक ऐसी पार्टी में अपना विलय करने वाला है, जिसके एक हजार से भी कम सदस्य हैं. जिस पार्टी ने अब तक के इतिहास में कुल 897 वोट ही हासिल किए हैं, वह अचानक अब लोकसभा की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है.
तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का यह नया राजनीतिक ठिकाना सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि कई नए सवालों और संभावनाओं के द्वार भी खोलने वाला है. इसलिए अब हम देश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी का DNA टेस्ट करेंगे. मुंशी प्रेमचंद का एक मशहूर व्यंग्यात्मक विचार है, 'राजनीति में सिद्धांतों का स्थान अवसर ले लेता है और जो इस अवसर को भुनाना जानता है, वही सफल कहलाता है.'
तृणमूल कांग्रेस में टूट इसका सबसे नया उदाहरण है. बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अब टीएमसी से अलग होना चाहते हैं. वे टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहते हैं. चूंकि संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत टीएमसी से अलग होने के लिए दो-तिहाई, मतलब 28 में से 19 सांसदों का समर्थन होना चाहिए और बागी गुट ने 20 सांसदों की सूची सौंपी है, ऐसे में अब स्पीकर सभी 20 सांसदों के पत्र और हस्ताक्षरों की जांच करेंगे.
इसके बाद वे अलग गुट को मान्यता देंगे और फिर टीएमसी के सभी बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ले सकेंगे. हालांकि, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर आग्रह कर चुके हैं कि बागियों को मान्यता न दी जाए. तृणमूल कांग्रेस बागी गुट के फैसले को चुनौती दे सकती है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है. लेकिन टीएमसी के बागी यह तय कर चुके हैं कि वे NCPI में शामिल होंगे.
#DNAमित्रों | आपने राजनीतिक दल NCPI का नाम सुना है? 'कुल 897 वोट' लाने वाली पार्टी के 'अच्छे दिन'#DNA #NCPI #TMC #WestBengal @Anant_Tyagii pic.twitter.com/sYbnndEd0s
— Zee News (@ZeeNews) June 15, 2026
आपमें से भी बहुत से लोगों ने पहली बार नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा. यह पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत है और पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में चुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन इसकी पहचान अभी सीमित है. 2023 में नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव आयोग में पंजीकृत हुई. सात किरणों वाली पेन निब इस पार्टी का चुनाव चिह्न है. हावड़ा के सांकराइल में एक हाटगाछा गांव है, वहीं इस पार्टी का कार्यालय है.
इस पार्टी की शुरुआत उत्तिया कुंडू, शिउली कुंडू, सैकत दास और सुदाम जेट्टी ने की थी. उत्तिया कुंडू और शिउली कुंडू दोनों पति-पत्नी हैं. आप इसे पति-पत्नी की पार्टी भी कह सकते हैं. जहां इस पार्टी का दफ्तर है, वहीं एक एनजीओ भी है और एक अखबार भी प्रकाशित होता है.
2023 के पंचायत चुनाव में हाटगाछा गांव की झड़हाट ग्राम पंचायत से NCPI के एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सिर्फ 75 वोट मिले थे. उससे पहले इस पार्टी ने 2023 में ही त्रिपुरा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. वहां एक उम्मीदवार को 536 और दूसरे को 286 वोट मिले थे. NCPI का दावा है कि पार्टी के एक हजार सदस्य हैं, लेकिन इसकी सदस्यता चुनाव आयोग से सत्यापित नहीं है.
NCPI के संस्थापक अध्यक्ष की बातों से इतना तो स्पष्ट है कि इस पार्टी के डीएनए में ही एनडीए है. अपने दम पर यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब टीएमसी में टूट के बाद यह पार्टी अपने उद्देश्य को पूरा करने की स्थिति में पहुंच गई है. क्योंकि टीएमसी के बागी सांसद साफ कर चुके हैं कि वे एनडीए का ही समर्थन करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो जाएंगे और एनसीपीआई औपचारिक रूप से संसद में एनडीए का हिस्सा बन जाएगी, तो वह बिना लोकसभा चुनाव लड़े ही लोकसभा की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी.
2016 में अरुणाचल प्रदेश में ऐसी राजनीतिक घटना जरूर हुई थी. तब तत्कालीन मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में 43 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़कर पिपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का दामन थाम लिया था. हालांकि, उस समय पिपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल लगभग 38 वर्ष पुरानी पार्टी थी. 1978 के चुनाव में इस पार्टी के उम्मीदवार विधायक भी चुने गए थे.
तीन साल पुरानी पार्टी है NCPI
लेकिन NCPI तो सिर्फ तीन साल पुरानी पार्टी है. आज तक इस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार किसी भी स्तर का चुनाव नहीं जीत पाया है, और अब यह अचानक ही लोकसभा की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी बनने की तैयारी में है. इस समय लोकसभा में बीजेपी के सबसे अधिक 240 सांसद हैं. इसके बाद कांग्रेस के 98, समाजवादी पार्टी के 37 और डीएमके के 22 सांसद हैं. अब जब टीएमसी के बागी सांसद NCPI में विलय करेंगे, तो 20 सांसदों के साथ एनसीपीआई लोकसभा की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी.
देश की राजनीति में इससे अधिक विलक्षण उदाहरण कहां मिलेगा कि जिस पार्टी ने आज तक कभी संसदीय चुनाव नहीं लड़ा, वही NCPI अब संसद की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है. जिस पार्टी की कुल आमदनी मात्र एक लाख 13 हजार रुपये है, उसका अब राष्ट्रीय स्तर पर असर दिखाई देने वाला है.
यह भारतीय के राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाए जाने योग्य तथ्य है कि एक पार्टी, जो बंगाल में बनी, जिसका राष्ट्रीय कार्यालय बंगाल के एक छोटे से गांव में है, और जिसने पहली बार चुनाव त्रिपुरा में लड़ा, उसके चुनावी प्रयोग का असर अब दिल्ली में, लोकसभा में दिखाई देगा. पति-पत्नी की बनाई वह पार्टी, जो दल-बदलुओं को नकारने के सिद्धांत के साथ शुरू हुई थी, वही अब दलबदलुओं का नया ठिकाना बन गई है. इसीलिए कहा गया है कि राजनीति में विचारधारा अक्सर केवल एक लिफाफा होती है, जिसके भीतर सत्ता का अवसर छिपा होता है.