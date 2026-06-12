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TMC में दरार के बीच कल्याण बनर्जी वाले रास्ते पर चले शत्रुघ्न सिन्हा, कहा- 'अभिषेक नहीं, मेरी नेता ममता बनर्जी हैं'

कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी में बागियों की लाइन लग गई है. पूर्व सीएम ममता बनर्जी से बगावत करते हुए कई सांसदों ने अपना अलग गुट बना लिया है. इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने एक अहम बयान दिया है. आइए आपको बताते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:56 PM IST
TMC में दरार के बीच कल्याण बनर्जी वाले रास्ते पर चले शत्रुघ्न सिन्हा, कहा- 'अभिषेक नहीं, मेरी नेता ममता बनर्जी हैं'
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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