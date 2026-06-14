इसके बाद से कई बागी नेताओं ने यह कहा है कि पार्टी के भीतर उनकी बात नहीं सुनी जाती, फैसले अभिषेक बैनर्जी के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गए हैं, और नेतृत्व अब अपने ही सांसदों-विधायकों की नहीं सुनता. हो सकता है कि इन शिकायतों में सच्चाई हो. भारत की लगभग सभी पार्टियों में, टीएमसी कोई अपवाद नहीं, भीतरी लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं रहा, और यह मान लेना गलत होगा कि बंद नेतृत्व ढांचे से नाराजगी सालों में जमा नहीं हो सकती. लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि इस बगावत को राजनीतिक अस्तित्व के सीधे गणित से अलग करके देखना मुश्किल है. जिस पार्टी को तीन दशकों में अपनी सबसे बड़ी हार मिली हो, उसमें दरारें आना तय है, और महत्वाकांक्षी नेता डूबते जहाज की मरम्मत का इंतजार करने वाले नहीं होते. विधानसभा चुनाव की हार के इतने जल्द बाद यह सब होना यही बताता है कि भविष्य में अपनी राजनीतिक अहमियत बचाने की सोच, किसी वैचारिक "जागरण" से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही है.

असली समस्या यहीं है. यही नेता वर्षों तक टीएमसी के मंच से बीजेपी की राजनीति को बंगाल की पहचान के लिए खतरा बताते रहे. कक्कोली घोष दस्तीदार खुद हाल तक संसद में बीजेपी के खिलाफ पार्टी की सबसे तीखी आवाजों में शामिल थीं. अगर बीजेपी की राजनीति टीएमसी के दावों के मुताबिक इतनी विपरीत थी, तो कुछ ही हफ्तों में ऐसा क्या बदल गया कि एनडीए के साथ, चाहे अनौपचारिक रूप से ही, हाथ मिलाना अचानक स्वीकार्य लगने लगा? या तो दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक फासला कभी इतना बड़ा था ही नहीं जितना सार्वजनिक भाषणों में दिखाया जाता रहा, या फिर अंदरूनी सत्ता संघर्ष में हारने वाले पक्ष के लिए यह फासला अब मायने रखना बंद कर चुका है.



ईमानदारी से कहा जाए तो यही सवाल बीजेपी से भी पूछा जा सकता है. जो पार्टी सालों से टीएमसी को बंगाल में भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की बदहाली का पर्याय बताती रही, वह अब उन्हीं सांसदों को अपने साथ लेने या कम से कम साथ काम करने को तैयार दिख रही है, जो टीएमसी के टिकट पर ही चुने गए थे. अगर टीएमसी पर लगे आरोप वाकई इतने गंभीर थे, तो उसके बागियों को बिना किसी जांच-पड़ताल के गठबंधन में शामिल कर लेना भी सैद्धांतिक राजनीति का उदाहरण नहीं कहा जा सकता. शांतनु ठाकुर की दरवाजे पूरी तरह खुले नहीं हैं वाली टिप्पणी, इस लिहाज से, बाकी बयानों से ज्यादा ईमानदार लग सकती है, यह स्वीकार करते हुए कि बीजेपी भी इस पूरे मामले को अपने मतदाताओं के सामने कैसे पेश करे, इसको लेकर सहज नहीं है.



यह कहानी सिर्फ बंगाल या इन दो पार्टियों तक सीमित नहीं है. भारत में दल-बदल का यह पैटर्न दशकों से दोहराया जाता रहा है. वैचारिक स्थिति तब तक ऊंची आवाज में दोहराई जाती है जब तक सुविधाजनक हो, और जैसे ही अस्तित्व का सवाल आता है, उसे चुपचाप किनारे रख दिया जाता है. दल-बदल विरोधी कानून ऐसी ही सौदेबाजी को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन नेता समूह में इस्तीफा देकर या "अलग गुट" बनाकर इसका रास्ता निकाल ही लेते हैं, जैसा टीएमसी के बागी सांसद अभी करने की कोशिश में दिख रहे हैं.



इस पूरी जोड़तोड़ में जो सबसे ज्यादा पीछे छूट जाता है, वह है मतदाता. जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में इन सांसदों को टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर वोट दिया था, उन्होंने उस समय के वायदों और स्थितियों के आधार पर वोट दिया था. क्या वे मतदाता अब अपने प्रतिनिधि को एनडीए सरकार का समर्थन करते देखकर सहज हैं, यह सवाल किसी भी पक्ष को पूछने में दिलचस्पी नहीं दिख रही. कल्याण बैनर्जी की यह चुनौती कि बागी पहले इस्तीफा दें, इस लिहाज से पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है, भले ही यह बात पार्टी अपना नुकसान कम करने के इरादे से कह रही हो.



मतदाताओं के सामने कैसे खड़ी हुई बड़ी समस्या