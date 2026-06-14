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TMC-BJP की पुरानी दुश्मनी के बाद अब नई-नई होती दोस्ती की कहानी

एक समय पर टीएमसी और बीजेपी के बीच दोस्ती की कोई जगह नहीं थी. लेकिन वक्त बदला और फिर कुछ ऐसा हुआ, जो शायद ही कभी सोचा जा सकता था. हालिया घटनाक्रम वरिष्ठ नेताओं के पुराने बयानों और आरोपों से कहीं भी मेल खाते नहीं नजर आते हैं.

Written ByDr. AP Singh
Published: Jun 14, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:39 PM IST
TMC-BJP की पुरानी दुश्मनी के बाद अब नई-नई होती दोस्ती की कहानी

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