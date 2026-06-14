पिछले डेढ़ दशक से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच जो भाषा इस्तेमाल होती रही है, उसमें दोस्ती शब्द के लिए कोई जगह नहीं थी. ममता बैनर्जी अक्सर बीजेपी की राजनीति को सांप्रदायिक और बंगाल की सामाजिक एकता के लिए खतरा बताती रही हैं. दूसरी ओर बीजेपी नेता टीएमसी पर भ्रष्टाचार और जिलों में सिंडिकेट राज चलाने का आरोप लगाते रहे हैं.
इस माहौल में जब खबर आई कि टीएमसी के लगभग बीस लोकसभा सांसद, कक्कोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ औपचारिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो यह किसी राजनीतिक घटनाक्रम से कम और किसी अप्रत्याशित मोड़ से ज्यादा लगा
टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर शांति से प्रतिक्रिया नहीं दी. लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बैनर्जी ने इसे अच्छा हुआ, चले गए कहकर खारिज किया और बागी सांसदों को चुनौती दी कि अगर वे सच में अपने फैसले पर भरोसा करते हैं तो पहले अपनी सीट से इस्तीफा दें, फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें. उनके साथी सौगत रॉय ने इसे बीजेपी के लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बताया, यह वही शब्द है जिसका इस्तेमाल टीएमसी नेता वर्षों से करते आए हैं जब भी विपक्षी विधायकों या सांसदों को पैसे या एजेंसियों के दबाव में अपनी तरफ खींचने का आरोप लगाना होता है.
दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का यह बयान दिलचस्प रहा कि बीजेपी के दरवाजे इन बागियों के लिए पूरी तरह खुले भी नहीं हैं, यह बयान जाने-अनजाने पूरे मामले की सौदेबाजी वाली प्रकृति को उजागर कर देता है. सवाल यह उठता है कि इन सांसदों के लिए कुछ ही महीनों में क्या बदल गया. इनमें से ज्यादातर ने 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर ही प्रचार किया था, जिसमें पार्टी को बड़ी हार मिली.
इसके बाद से कई बागी नेताओं ने यह कहा है कि पार्टी के भीतर उनकी बात नहीं सुनी जाती, फैसले अभिषेक बैनर्जी के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गए हैं, और नेतृत्व अब अपने ही सांसदों-विधायकों की नहीं सुनता. हो सकता है कि इन शिकायतों में सच्चाई हो. भारत की लगभग सभी पार्टियों में, टीएमसी कोई अपवाद नहीं, भीतरी लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं रहा, और यह मान लेना गलत होगा कि बंद नेतृत्व ढांचे से नाराजगी सालों में जमा नहीं हो सकती.
लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि इस बगावत को राजनीतिक अस्तित्व के सीधे गणित से अलग करके देखना मुश्किल है. जिस पार्टी को तीन दशकों में अपनी सबसे बड़ी हार मिली हो, उसमें दरारें आना तय है, और महत्वाकांक्षी नेता डूबते जहाज की मरम्मत का इंतजार करने वाले नहीं होते. विधानसभा चुनाव की हार के इतने जल्द बाद यह सब होना यही बताता है कि भविष्य में अपनी राजनीतिक अहमियत बचाने की सोच, किसी वैचारिक "जागरण" से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही है.
इस तरह की घटनाएं एक और खतरा पैदा करती हैं, जो दिखता कम है मगर असर गहरा छोड़ता है. जब दो पार्टियां वर्षों तक एक-दूसरे के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती रहें, और फिर एक पार्टी का बड़ा हिस्सा सुविधा होते ही दूसरी के साथ सहज हो जाए, तो आम मतदाता के मन में यही धारणा बनती है कि चुनावों के दौरान लड़े गए वैचारिक मोर्चे शायद उतने गंभीर नहीं थे जितने दिखाए गए. यह धारणा एक बार बन जाए तो आसानी से नहीं मिटती, और इससे न टीएमसी को फायदा होता है, न बीजेपी को, न ही उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिसकी दोनों दुहाई देती हैं.
अगर इस पूरे संकट से कोई सीख निकलती है, तो शायद यही कि जो पार्टियां अपनी राजनीति मुख्य रूप से व्यक्तियों और सत्ता के इर्द-गिर्द बनाती हैं, स्पष्ट वैचारिक आधार के बजाय, उन्हें ऐसी उठापटक का सामना हमेशा करना पड़ता है जब व्यक्ति-केंद्रित समीकरण बिगड़ते हैं. टीएमसी का मौजूदा संकट इसी की याद दिलाता है, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा आखिरी मामला यह नहीं होगा, चाहे आगे किसी भी पार्टी को इसका सामना करना पड़े.