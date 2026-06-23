Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /ममता की जगह अरूप रॉय बने थे अध्यक्ष, TMC ने दिखा दिया बाहर का रास्ता; 8 नेताओं पर गिरी गाज? अब क्या करेंगे ऋतब्रत?

ममता की जगह अरूप रॉय बने थे अध्यक्ष, TMC ने दिखा दिया बाहर का रास्ता; 8 नेताओं पर गिरी गाज? अब क्या करेंगे ऋतब्रत?

पश्चिम बंगाल में जारी सियासी तनाव के बीच टीएमसी ने एक बड़ा एक्शन लिया है. टीएमसी ने 'पार्टी-विरोधी गतिविधियों'का आरोप लगाता हुए 8 वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:31 PM IST
ममता की जगह अरूप रॉय बने थे अध्यक्ष, TMC ने दिखा दिया बाहर का रास्ता; 8 नेताओं पर गिरी गाज? अब क्या करेंगे ऋतब्रत?
Image Credit: फाइल फोटो

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्रा में अफवाहों से बचने की सलाह, CM धामी ने दिया निर्देश
dehradun news3 min ago
2
bse stock market16 min ago
3
France Heatwave22 min ago
4
Nitish Kumar Reddy22 min ago
5
Eetha Teaser Out25 min ago