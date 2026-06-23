Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में जारी सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मंगलवार (23 जून) को एक बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी के 8 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इससे एक दिन पहले टीएमसी की ओर से इन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
दरअसल, पार्टी ने 'पार्टी-विरोधी गतिविधियों'का आरोप लगाते हुए ये एक्शन लिया है. हैरान करने वाली बात है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है, जब टीएमसी अंदरूनी कलह के बीच से गुजर रही है. हाल में ही पार्टी के 80 में से 60 विधायकों ने बागी रुख अपनाया है और इसके अलावा 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था.
टीएमसी की ओर से जारी पत्र में जिन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनमें जावेद अहमद खान, फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप बिस्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं.
इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के बागी गुट के नेताओं ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी का ऐलान किया. इसमें ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अभिषेक बनर्जी को भी महासचिव पद से निलंबित कर दिया गया. अरूप रॉय को टीएमसी का अध्यक्ष बनाया गया है.
ऋताब्रत बनर्जी के नेतृत्व में हुई बैठक में 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति (NWC) का भी गठन किया और साथ ही दोहराया कि वे चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी में मार्गदर्शक (मेंटर) की भूमिका निभाएं.
कल पत्रकारों से बात करते हुए ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि हमने TMC का एक विशेष सत्र आयोजित किया. इसमें प्रतिनिधियों के सर्वसम्मत चुनाव के माध्यम से AITCC और NWC का गठन किया गया. अरूप रॉय को 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' का अध्यक्ष चुना गया है.
ऋताब्रत बनर्जी ने बताया कि 30 सदस्यीय समिति में फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन, जावेद खान, संदीपन साहा और अन्य शामिल हैं, जबकि फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में जिला अध्यक्षों और जिला समितियों का भी गठन किया जाएगा. हमने TMC में ममता बनर्जी की भूमिका के बारे में अपना रुख बार-बार स्पष्ट किया है. हम चाहते हैं कि 'दीदी' मार्गदर्शक की जिम्मेदारी संभालें और हमारा मार्गदर्शन करें. (सोर्स- एएनआई)