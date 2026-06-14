West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में मिली करारी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी विवाद लगातार बढ़ रहा है. हालात यह है कि टीएमसी अब अपने ही नेताओं को टूटने से बचाने में फेल नजर आ रही है. पिछले दिनों पार्टी में चल रहे अंदरूनी विवाद और बगावत के कारण टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक बड़ा एक्शन लिया.
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से उन्हें हटा दिया है. इस पूरे मामले पर सायोनी घोष की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. इस पूरे मामले में सायोनी घोष ने कहा कि भी अभी वह कुछ नहीं कहेंगी, समय आने पर ही कुछ बोलेंगी. इसके साथ ही सायोनी घोष के दिल्ली पहुंचने के बाद ही टीएमसी ने टूट की खबरें और बढ़ने लगी हैं.
विधायकों और सांसदों ने टीएमसी में एक अलग गुट बना लिया है. जल्द ही टीएमसी के बागी सांसदों की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने की उम्मीद है. शनिवार (13 जून) को टीएमसी के कोलकाता नॉर्थ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर टीएमसी के बागी सांसद सताब्दी रॉय से मुलाकात की. इस मुलकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. बता दें कि इस मुलाकात पर पार्टी के अंदर तीखी प्रतिक्रिया आई।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल में ही सताब्दी रॉय पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मास्क और विग दोनों उतर गए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुदीप बंद्योपाध्याय ने हमें बताया था कि वे कोलकाता के अपोलो अस्पताल में पेट की बीमारी से भर्ती हैं, लेकिन अचानक उन्हें दिल्ली में भूपेंद्र यादव के घर टीवी पर देख लिया गया।
बता दें कि सुदीप बंद्योपाध्याय के इस कदम के बाद टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या 20 हो गई है. बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं. बागी गुट का दावा है कि उनके पास कुल दो-तिहाई बहुमत है, जिससे वह दल-बदल कानून के तहत सदन में एक अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता मांग सकते हैं. हालांकि, टीएमसी की ओर से दावा किया जा रहा है किया जा रहा है कि यह खबर पूरी तरीके से निराधार है.
बता दें कि चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अपने नेता ही बागी गुट अपना रहे हैं. हाल में ही ममता बनर्जी की एक बैठक में टीएमसी के 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे. इसके बाद टीएमसी के इन 60 विधायकों ने विधानसभा में अपना नेताप्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी को चुना. इसके बाद अब दिल्ली में भी टीएमसी में कलह खुलकर नजर आने लगी है.