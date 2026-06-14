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'समय आने पर कुछ भी बोलूंगी', ममता के एक्शन पर सायोनी घोष की पहली प्रतिक्रिया; दिल्ली पहुंचने पर बढ़ी हलचल

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सायोनी घोष पर बड़ा एक्शन लिया. है. ममता ने घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से हटा दिया. इस मामले पर पहली बार सायोनी घोष की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 14, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:03 PM IST
'समय आने पर कुछ भी बोलूंगी', ममता के एक्शन पर सायोनी घोष की पहली प्रतिक्रिया; दिल्ली पहुंचने पर बढ़ी हलचल
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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