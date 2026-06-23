Arup Roy: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक उलटफेर हो गया है, जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक किसी ने नहीं की थी. 1998 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की स्थापना करने वाली ममता बनर्जी को उन्हीं की पार्टी के बागी गुट ने अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया है. विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के करीब 6 हफ्ते बाद, पार्टी में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में यह सबसे बड़ा तख्तापलट हुआ है.
कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एक होटल में बुलाई गई बागी गुट की विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक में सर्वसम्मति से ममता बनर्जी की जगह कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अरूप रॉय (Arup Roy) को असली टीएमसी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है. बागी गुट का दावा है कि उन्हें कुल 80 में से 65 विधायकों और भारी संख्या में पार्षदों का समर्थन हासिल है. इस बगावत के बाद टीएमसी के आधिकारिक खेमे में हड़कंप मच गया है, और पार्टी पर नियंत्रण की यह जंग अब सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन गई है.
70 वर्षीय अरूप रॉय पश्चिम बंगाल की राजनीति, खासकर हावड़ा जिले के सबसे रसूखदार और जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं. पेशे से वकील रहे अरूप रॉय का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है. 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी का गठन किया था, तब अरूप रॉय उन शुरुआती नेताओं में से थे जो कांग्रेस छोड़कर 'दीदी' के साथ मजबूती से खड़े हुए थे. अरूप रॉय हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से लगातार अजेय रहे हैं. उन्होंने साल 2011, 2016, 2021 और हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर प्रचंड जीत दर्ज की है. वह 2011 से 2026 तक ममता सरकार में सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे हैं. अरूप रॉय के चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके पास कुल 4.9 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि उन पर 22.8 लाख रुपये की देनदारी है. उनकी घोषित वार्षिक आय 31.2 लाख रुपये है.
ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में गठित हुई नई 30 सदस्यीय 'तृणमूल राष्ट्रीय कार्य समिति' ने पार्टी के पूरे ढांचे को बदल दिया है. इस नई समिति के गठन के साथ ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी स्वतः ही राष्ट्रीय महासचिव के पद से हट गए हैं. बागी गुट ने ममता बनर्जी के प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए उन्हें नई पार्टी में मुख्य सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया है.
अध्यक्ष: अरूप रॉय
उपाध्यक्ष: फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, रथिन घोष और सबीना यास्मीन
महासचिव: ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा
कोषाध्यक्ष: अखरुज्जमां अंसारी
बागी गुट ने साफ कर दिया है कि वे खुद को असली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के रूप में मान्यता दिलाने और पार्टी के सिंबल पर दावा ठोकने के लिए जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का रुख करेंगे. इसके अलावा उन्होंने पार्टी के बैंक खातों और फंड की जांच के लिए एक ऑडिटर नियुक्त करने का भी फैसला किया है.
इस ऐतिहासिक तख्तापलट के बीच ममता बनर्जी शांत बैठने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने तुरंत न्यू टाउन के ही एक अन्य होटल में अपने वफादार विधायकों और पार्षदों के साथ आपात बैठक की. इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग (ECI) को एक पत्र भेजकर अपने पदाधिकारियों की 24 सदस्यीय नई सूची सौंप दी, जिसमें खुद को ही टीएमसी का आधिकारिक अध्यक्ष बताया है.
ममता खेमे के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष और सौगत रॉय ने बागी गुट की इस बैठक को सिरे से खारिज करते हुए इसे कॉमेडी शो करार दिया है. कुणाल घोष ने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी एक-दूसरे के पूरक हैं. बागियों के पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. इसके साथ ही ममता समर्थक खेमे ने बगावत करने वाले फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, अरूप रॉय और जावेद खान जैसे बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.