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जहां से निकली TMC, अब उसी में समाएगी? कांग्रेस से विलय के सवाल पर आया दोनों दलों का जवाब; सब हो गया क्लियर

ममता बनर्जी इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. बंगाल में मिली करारी शिकस्त के बाद टीएमसी में बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस बीच दावा किया जा रहा था कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है. इस पर टीएमसी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 10, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:17 PM IST
जहां से निकली TMC, अब उसी में समाएगी? कांग्रेस से विलय के सवाल पर आया दोनों दलों का जवाब; सब हो गया क्लियर
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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