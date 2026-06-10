/जहां से निकली TMC, अब उसी में समाएगी? कांग्रेस से विलय के सवाल पर आया दोनों दलों का जवाब; सब हो गया क्लियर

एक जमाने में ममता बनर्जी कांग्रेस की दिग्गज नेता हुआ करती थीं. साल 1984 में कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद सबसे युवा सांसद बनकर लोकसभा पहुंची थीं. इसके अलावा इसके कुछ समय बाद तक कांग्रेस ने ममता को कई पद दिए. हालांकि, समय बदलता गया और ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर बंगाल पर केंद्रित राजनीति करने का फैसला किया. 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई. हैरान करने वाली बात है कि अब अटकलें लगाई जाने लगी कि जहां से टीएमसी का उदय हुआ अब पार्टी उसकी कांग्रेस में विलय करने जा रही है.