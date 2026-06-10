/जहां से निकली TMC, अब उसी में समाएगी? कांग्रेस से विलय के सवाल पर आया दोनों दलों का जवाब; सब हो गया क्लियर

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद टीएमसी में उथल-पुथल जारी है. टीएमसी के कई सांसदों के बागी होने की खबर भी सामने आई है. दूसरी ओर दावा किया जा रहा कि टीएमसी का एक बार फिर कांग्रेस में विलय हो सकता है.
हालांकि, विलय के सवाल पर टीएमसी की ओर से पार्टी का रुख साफ किया गया और कहा गया कि ये खबरें निराधार हैं. तृणमूल सूत्रों ने दावा किया कि विलय का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कांग्रेस नेतृत्व के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ सभी आंदोलनों और राजनीतिक लड़ाइयों में कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी काम करेगी.
बता दें कि कांग्रेस और तृणमूल के संभावित विलय की खबरों को टीएमसी ने निराधार करार दिया है. टीएमसी ने कहा कि यह पूरी तरह से निराधार खबर है. इस संबंध में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है. पार्टी की ओर से बताया गया कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद यदि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच 90 मिनट तक बैठक हुई है, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई होगी.
टीएमसी में चल रही कलह के बीच पार्टी के उन सांसदों की लिस्ट सामने आई है, जो ममता बनर्जी से खफा बताए जा रहे हैं. इस लिस्ट में कुल 19 सांसदों का नाम शामिल हैं. दावा किया जा रहा है कि इस लिस्ट को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा गया है, जिसपर सभी सांसदों के हस्ताक्षर हैं. ज़ी न्यूज के सहयोगी चैनल Zee 24 Ghanta के अनुसार, 19 सांसदों की इस लिस्ट में कई दिग्गज कुछ समय पहले तक दीदी के गुणगान करते नहीं थकते थे.
एक जमाने में ममता बनर्जी कांग्रेस की दिग्गज नेता हुआ करती थीं. साल 1984 में कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद सबसे युवा सांसद बनकर लोकसभा पहुंची थीं. इसके अलावा इसके कुछ समय बाद तक कांग्रेस ने ममता को कई पद दिए. हालांकि, समय बदलता गया और ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर बंगाल पर केंद्रित राजनीति करने का फैसला किया. 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई. हैरान करने वाली बात है कि अब अटकलें लगाई जाने लगी कि जहां से टीएमसी का उदय हुआ अब पार्टी उसकी कांग्रेस में विलय करने जा रही है.
कांग्रेस और टीएमसी के विलय की चर्चा पूर्व सांसद उदित राज के बयान के बाद शुरू हुई. उन्होंने ममता बनर्जी को एक सुझाव देते हुए कहा था कि टीएमसी पहले ही टूट चुकी है और इसके अधिकांश विधायक और सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं. अब बचा ही क्या है. उदित राज की ओर से दावा किया गया कि ममता बनर्जी के कारण इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होने का सुझाव भी दे दिया.