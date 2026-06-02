बंगाल में दीदी के साथ होगा 'खेला', हाथ से जाएगा चुनावी निशान, क्या टूट जाएगी TMC? किसने किया यह दावा

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हुई ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर भारी संकट मंडराने लगा है. दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की टूटने की आशंका बढ़ गई है. हाल में ही टीएमसी से सस्पेंड हुए रिजू दत्ता ने दावा किया कि करीब 50 से अधिक विधायक पार्टी से अलग होने का मन बना रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह विधायक पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर सकते हैं.

दरअसल, पिछले दिनों ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक अपने आवास पर बुलाई थी, जिसमें 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म होने लगा. दावा यह भी किया जा रहा है कि चुने गए कई टीएमसी के विधायकों ने एक गुप्त बैठक की है. टीएमसी के एक विधायकों का गुट 'बागी' ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन कर रहा है. हालांकि, ममता बनर्जी की टीम ने इसके बजाय शोभनदेव चट्टोपाध्याय को इस पद के लिए प्रस्तावित किया था.

रिजू दत्ता के दावे ने बढ़ाई हलचल

टीएमसी से निष्कासित रिजू दत्ता ने दावा किया कि टीएमसी के कुछ विधायक 'असली तृणमूल कांग्रेस' का दावा करने की तैयारी में हैं। खास बात है कि एगर 50 से अधिक विधायक साथ में यह दावा करते हैं, तो वह एंटी-डिफेक्शन कानून (दलबदल कानून) से बच जाएंगे. जानकारी दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं और टीएमसी के पास वर्तमान में 80 विधायक हैं. ऐसे में दो तिहाई विधायकों की संख्या 53 होती है.

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टीएमसी में क्यों पनपा यह विवाद?

रिपोर्ट्स के अनुसार, टीएमसी में ये विवाद उभरने की असली जड़ जाली हस्ताक्षर है. विपक्ष के नेता नियुक्त करने के लिए टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षर जाली बताए जा रहे हैं. इसके अलावा ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

अन्य कई वजहों के बाद कुछ विधायकों ने ममता बनर्जी से दूरी बनाई और दक्षिण कोलकाता के एक होटल में रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ बैठक की. दावा किया जा रहा है कि यहीं पर टीएमसी से बागी होने का प्लान बनाया जा रहा रहा.

'टीएमसी अब गायब होने की कगार पर'

टीएमसी से निष्कासित किए गए विधायक रितब्रत बनर्जी ने कहा कि बिना किसी कारण के उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. उन्होंने दावा किया कि टीएमसी में बोलने की अब कोई जगह नहीं बची है. उन्होंने पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि टीएमसी अब गायब होने के रास्ते पर है. यह टिक नहीं पाएगी. इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा.

टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने क्या कहा?

इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक फेसबुक लाइव में कहा कि टीएमसी के विधायकों पर पुलिस का दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें कुछ खास लोगों से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है. इधर, कुनाल घोष ने विधायकों से अपील की है कि वे गुमराह न हों. उन्होंने रितब्रत पर पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि विधायक ममता बनर्जी के दिए वोटों से जीते हैं.

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राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है?

गौरतलब है कि रिजू दत्ता ने भले इतना बड़ा दावा किया हो, लेकिन फिलहाल टीएमसी के किसी विधायक की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है. इसके अलावा चुनाव आयोग के पास कोई औपचारिक दावा भी नहीं किया गया है। हालांकि, टीएमसी सुप्रीमों की बुलाई बैठक में न जाना, किसी होटल में विधायकों की बैठक होनी ये सीधा संकेत देता है कि टीएमसी में असंतोष की भावना नजर आने लगी है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर टीएमसी में यह संकट बढ़ा, तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ सकता है. ममता बनर्जी अब बीजेपी के साथ अपनी ही पार्टी के अंदरूनी विद्रोह से लड़ रही हैं.

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