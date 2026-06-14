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नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय का फैसला तो हो गया, लेकिन TMC के बागियों का नेता कौन? अब शुरू हुई असली खींचतान!

रविवार (14 जून) को नई दिल्ली में टीएमसी के बागी नेताओं ने उस बात का ऐलान कर दिया, जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे. टीएमसी के बागी नेताओं ने आज नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में विलय करने का ऐलान किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 14, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:50 PM IST
नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय का फैसला तो हो गया, लेकिन TMC के बागियों का नेता कौन? अब शुरू हुई असली खींचतान!
Image Credit: ANI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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