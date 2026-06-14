Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी शिकस्त के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पहले टीएमसी के 60 विधायकों ने बागी गुट अपनाया, अब 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में विलय करने का ऐलान किया. इसकी पुष्टि खुद लोकसभा सांसद काकोली घोष ने की है.
रविवार (14 जून) को टीएमसी के इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और फिर अपनी नाराजगी उनके सामने रखी. इसके साथ लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाईं जा रही थी कि टीएमसी के बागी सांसद अलग रुख अपना सकते हैं, जिसपर रविवार को मुहर लग गई.
दिल्ली पहुंचे टीएमसी के कम से कम 20 लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में विलय का फैसला किया. इन सबके बीच अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन बागी सांसदों ने टीएमसी से खुद को अलग करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इसका नेता कौन होगा.
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, "We will merge with the Nationalist Citizens Party... It is a regional party. This is the system. When you leave with 2/3rd of the party, you cannot demand the name of that party on the first day itself... In July, we will… pic.twitter.com/dLGtFJZvB0
— ANI (@ANI) June 14, 2026
सूत्रों की मानें, तो टीएमसी के बागी नेताओं का नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो सकती है. सबसे खास है कि किसी समय पर ममता बनर्जी के वफादार नेताओं में शामिल रहे सुदीप बंदोपाध्याय ने भी बागी रुख अपना लिया है. उन्होंने मीडिया को बताया कि वह बागी अपना विलय नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी में करेंगे.
बता दें कि सुदीप बंदोपाध्याय 6 बार सांसद रह चुके हैं और बंगाल की राजनीति से जुड़े एक अहम नेता माने जाते हैं. फिलहाल टीएमसी के बागी सांसदों की अगुवाई काकोली घोष कर रही हैं. ओम बिरला से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि सभी 20 सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे.
#WATCH | Delhi: After meeting Lok Sabha Speaker Om Birla, Rebel TMC MP Arup Chakraborty says, "We met with the Speaker. We have submitted everything and demanded a bloc. We will receive it... We had a very nice and successful discussion with him. All 20 members were there... Our… pic.twitter.com/9yqwUB3o2o
— ANI (@ANI) June 14, 2026
गौरतलब है कि टीएमसी के बागी सांसदों के फैसले के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अगुवाई को लेकर सब कुछ पहले ही तय हो गया है या फिर कोई पेच फंस सकता है. माना जा रहा है कि 6 बार सांसद रह चुके सुदीप बंदोपाध्याय केवल इस बगावत में शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि वह इसकी अगुवाई भी कर सकते हैं. बहुत संभव है कि सुदीप बंदोपाध्याय आने वाले एक से दो दिनों में काकोली घोष की जगह ले सकते हैं.
गौरतलब है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अभी तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. ममता बनर्जी और उनके कुछ करीबी नेता स्थिति को संभालने में लगे हैं, लेकिन वह अभी भी नेताओं को पार्टी छोड़ने के सिलसिले को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं. सूत्रों के अनुसार, सुदीप बंदोपाध्याय ने पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.