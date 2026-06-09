/ओपिनियनः ममता की अपनी ही पार्टी सबसे बड़ी चुनौती क्यों बनती जा रही है?

Bengal Politics: राजनीति में कई बार चुनाव हारना उतना खतरनाक नहीं होता, जितना अपने ही लोगों का भरोसा खो देना. पश्चिम बंगाल की 15 साल मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी आज जिस राजनीतिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही हैं, वहां चुनौती बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट से कम और अपनी ही पार्टी के भीतर से ज्यादा नजर आ रही है.