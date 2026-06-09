/ओपिनियनः ममता की अपनी ही पार्टी सबसे बड़ी चुनौती क्यों बनती जा रही है?

Bengal Politics: राजनीति में कई बार चुनाव हारना उतना खतरनाक नहीं होता, जितना अपने ही लोगों का भरोसा खो देना. पश्चिम बंगाल की 15 साल मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी आज जिस राजनीतिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही हैं, वहां चुनौती बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट से कम और अपनी ही पार्टी के भीतर से ज्यादा नजर आ रही है.
टीएमसी में उठती असंतोष की आवाजें अब फुसफुसाहट नहीं रहीं, बल्कि खुले राजनीतिक संदेश में बदलती दिखाई दे रही हैं.
हाल ही में टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत की है. इसके पहले इस दल के 80 में से करीब 60 विधायक अलग गुट बनाकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं. जी न्यूज के कई रिपोर्टरों ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों और नेताओं की नाराजगी व अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने संबंधी रिपोर्ट की है.
ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वह पार्टी, जिसे ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष, जुझारूपन और राजनीतिक साहस से खड़ा किया था उसके भीतर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है?
क्या यह केवल महत्वाकांक्षी नेताओं की बेचैनी है या फिर संगठन के भीतर कोई गहरी संरचनात्मक समस्या पैदा हो चुकी है?
दरअसल, भारतीय राजनीति में अनेक क्षेत्रीय दल ऐसे रहे हैं, जिनकी पहचान पार्टी से अधिक उनके नेता से रही है. टीएमसी भी उन्हीं में से एक है. बंगाल में तृणमूल का मतलब लंबे समय तक ममता बनर्जी ही रहा.
सड़क पर संघर्ष हो, विधानसभा में टकराव हो या दिल्ली की राजनीति में दबाव बनाना हो, हर जगह पार्टी का चेहरा ममता ही रहीं. ऐसे मॉडल की सबसे बड़ी ताकत भी यही होती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी.
ताकत इसलिए कि जनता सीधे नेता से जुड़ती है. कमजोरी इसलिए कि संगठन धीरे-धीरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है. जब निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित लोगों तक सिमटने लगे तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है.
सियासी इतिहास बताता है कि करिश्माई नेतृत्व वाले दल तब तक मजबूत रहते हैं जब तक नेता की लोकप्रियता और संगठनात्मक नियंत्रण दोनों साथ-साथ चलते रहें. जैसे ही इन दोनों में अंतर आया तो दरारें दिखाई देने लगती हैं.
टीएमसी के भीतर लंबे समय से एक सवाल मौजूद है कि ममता बनर्जी के बाद क्या होगा? ये सवाल सार्वजनिक मंचों पर कम पूछा जाता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा लगातार होती रही है.
अभिषेक बनर्जी पिछले कुछ सालों में पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उभरे हैं. उनके समर्थक इसे नई पीढ़ी के नेतृत्व का स्वाभाविक उदय बताते हैं. दूसरी ओर कुछ पुराने नेताओं को लगता है कि पार्टी में शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ा है.
राजनीतिक दलों में जब नेतृत्व परिवर्तन या भविष्य की कमान को लेकर अस्पष्टता रहती है, तब असंतोष अक्सर गुटबाजी का रूप ले लेता है. भारत की सियासत में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है.
शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का संघर्ष हो, एनसीपी में शरद पवार और अजित पवार के बीच टकराव हो या सपा की अंदरूनी लड़ाइयां हो, अधिकांश संकटों की शुरुआत नेतृत्व और उत्तराधिकार के सवाल से ही हुई.
लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी के सामने एक अलग तरह की चुनौती होती है. विपक्ष में रहते हुए पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट होता है कि सत्ता हासिल करना है, लेकिन सत्ता में आने के बाद लक्ष्य बदल जाता है. फिर लक्ष्य सत्ता को बनाए रखना हो जाता है. यहीं से संघर्ष शुरू होता है.
तृणमूल कांग्रेस 2011 से बंगाल की सत्ता में थी. डेढ़ दशक के इस लंबे शासनकाल में स्वाभाविक रूप से पार्टी के भीतर कई शक्ति केंद्र बने हैं. जब ये शक्ति केंद्र एक-दूसरे से टकराने लगते हैं तो राजनीतिक संकट पैदा होता है.
राजनीति में विपक्ष अक्सर बाहर से उतना नुकसान पहुंचाता जितना भीतर की टूटन पहुंचा देती है. यदि किसी पार्टी के नेता यह महसूस करने लगें कि भविष्य असुरक्षित है, तो वे वैकल्पिक राजनीतिक रास्तों की तलाश शुरू कर देते हैं. यह स्थिति किसी भी दल के लिए सबसे खतरनाक होती है.
दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी उनकी जनस्वीकृति रही है. उन्होंने लेफ्ट जैसे मजबूत राजनीतिक ढांचे को चुनौती देकर सत्ता हासिल की लेकिन समय के साथ राजनीति बदलती है.
आज की राजनीति केवल जनसभा और आंदोलन तक सीमित नहीं है. संगठन प्रबंधन, सोशल मीडिया, संसदीय रणनीति, गठबंधन और संसाधनों का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. ऐसे में किसी भी नेता की असली परीक्षा यह होती है कि वह अपने संगठन के भीतर असहमति को कैसे संभालता है.
अक्सर राजनीतिक दल शुरुआती असंतोष को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बताकर खारिज कर देते हैं लेकिन हर बगावत केवल महत्वाकांक्षा से पैदा नहीं होती. कई बार वह संगठन के भीतर मौजूद उन समस्याओं का संकेत होती है जो वर्षों से जमा हो रही होती हैं.
यदि कुछ नेता नाराज हैं तो यह सामान्य बात है लेकिन टीएमसी में बड़ी संख्या में लोग नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने लगें है, इसलिए मामला अलग हो गया है. टीएमसी के लिए चुनौती यह नहीं है कि कितने नेता नाराज हैं. असली चुनौती यह है कि नाराजगी का कारण क्या है.
ममता बनर्जी आज भी बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता हैं. उनके जनाधार को चुनौती देना आसान नहीं है लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि लोकप्रियता और संगठनात्मक एकता दो अलग-अलग चीजें हैं.
यदि तृणमूल कांग्रेस के भीतर पैदा हुई बेचैनी को समय रहते दूर नहीं किया गया तो यह केवल कुछ नेताओं की नाराजगी का मामला नहीं रहेगा. यह उस राजनीतिक मॉडल पर सवाल बन जाएगा, जिसने पिछले डेढ़ दशक से बंगाल की राजनीति को आकार दिया है.
आने वाले महीनों में पता चलेगा कि ममता बनर्जी इस चुनौती को उसी तरह परास्त कर पाती हैं जैसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की अन्य चुनौतियों को किया था या फिर बंगाल की राजनीति एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है.