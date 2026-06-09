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ओपिनियनः ममता की अपनी ही पार्टी सबसे बड़ी चुनौती क्यों बनती जा रही है?

राजनीति में विरोधियों से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनों की नाराजगी से लड़ना सबसे कठिन. फिलहाल ममता बनर्जी के सामने यही सबसे बड़ी परीक्षा है.

Written ByAmit Singh
Published: Jun 09, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:17 PM IST
ओपिनियनः ममता की अपनी ही पार्टी सबसे बड़ी चुनौती क्यों बनती जा रही है?

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