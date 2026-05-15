मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार- बंगाल में 'जुम्मा नमाज' पर छिड़ा बवाल

Bengal Namaz Row: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. एक बयान में कहा गया कि मस्जिदों में जगह कम पड़ने के कारण लोग वर्षों से सड़कों पर जुम्मे की नमाज पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे. लोगों ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी बंगाल छोड़ दें, लेकिन हम अपनी धार्मिक परंपरा जारी रखेंगे. इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है और विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं. इसी बीच बंगाल की राजनीति में हिंसा, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.

ISF विधायक नौशाद सिद्दीकी ने हिंसा पर उठाए सवाल

ISF विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कोलकाता में कहा कि विपक्ष का मतलब हर बात का विरोध करना नहीं होता. उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की घोषणा का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी. सिद्दीकी ने 2021 चुनावों के बाद हुई राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी हिंसा का सामना करना पड़ा था और कई लोगों की हत्या तक हुई थी. उन्होंने दावा किया कि हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर हमले जैसी घटनाएं अब भी चिंता का विषय हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं.

BJP का ममता पर हमला

भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री Mamata Banerjee पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सहानुभूति हासिल करने के लिए खुद को पीड़ित और वकील की तरह पेश करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब उनकी राजनीति को स्वीकार नहीं कर रही और राज्य में उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है.

पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी पर घमासान

भाजपा नेता देबाशीष धर ने पुलिस अधिकारी शांतनु सिन्हा बिस्वास की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी का काम अपराध से लड़ना होता है, लेकिन अगर वही गलत गतिविधियों में शामिल पाए जाएं तो यह पूरे विभाग के लिए शर्मनाक है. उन्होंने मामले की जांच CBI और ED जैसी एजेंसियों से कराने की मांग की और इसे पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े घोटालों में से एक बताया.

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अब बंगाल में कानून का राज: भाजपा

भाजपा नेता तरुणज्योति तिवारी ने कहा कि राज्य में अब कानून का राज स्थापित हो रहा है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी लोगों पर शिकंजा कस सकता है. वहीं भाजपा नेता जोएल मुर्मू ने कहा कि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. चाहे मामला कोयला चोरी का हो या किसी अन्य अपराध का, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी.