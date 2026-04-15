बंगाल में सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु का एलान- 370 का बदला ममता बनर्जी से लेंगे

टीएमसी की सांसद सायोनी घोष 'दिल में काबा, आंखों में मदीना' गाकर बंगाल के मुसलमानों से वोट देने की अपील कर रही हैं. वीडियो वायरल है. चुनावी रैली में वह मंच से बॉलीवुड के गाने गाकर भाजपा पर कटाक्ष कर रही हैं. इस बीच, फुरफुरा शरीफ के एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु और प्रभावशाली नेता पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने कहा है कि ममता बनर्जी से मुस्लिम खफा हैं.

हां, तोहा ने कहा है कि बंगाल के मुसलमान वक्फ बिल, 370, तीन तलाक में सपोर्ट न करने का बदला टीएमसी से लेंगे. उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तुलना एक जानवर से की. पहले आप मंच से सायोनी की सुरीली आवाज में वो गीत सुनिए, जो बंगाल से बाहर भी वायरल है.

TMC की लोकसभा सांसद सयोनी घोष की सुरीली आवाज़ में सुनिए…

मेरे दिल में काबा है, और आँखों में मदीना

एक भक्ति और एक रविंद्र संगीत भी गया pic.twitter.com/laI9Nk4vwi Add Zee News as a Preferred Source — Ateequr rahman (@ateequrrRahman) April 9, 2026

'ममता की पार्टी को सबक सिखाएंगे'

Zee न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जब सायोनी घोष को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वह मुसलमानों को चुनाव में टोपी पहनाने के लिए गाना गा रही हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में खुलेआम टीएमसी का सपोर्ट करने वाले प्रसिद्ध दरगाह के मौलवी ने इस बार कहा है कि ममता की पार्टी इस बार हम सबक सिखाएंगे. उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान इस बार बंगाल में एकतरफा किसी की सरकार नहीं बनने देंगे.

पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने अपने मन की बात बताई है. उन्होंने कहा कि मुसलमान गुस्से में हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने वक्फ कानून का विरोध नहीं किया. अनुच्छेद 370 समाप्त करने का विरोध नहीं किया. तीन तलाक कानून के खिलाफ नहीं बोलीं. अब मुसलमान बंगाल में गठबंधन सरकार चाहते हैं.

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