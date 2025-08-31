बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात

Teacher Scam: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शिक्षक भर्ती घोटाला चर्चाओं में आ गया है. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 1804 अयोग्य कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है. ये लिस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) की वेबसाइट पर जारी की गई है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है. जिसमें एक हफ्ते के अंदर लिस्ट जारी करने को कहा गया था. लिस्ट में रोल नंबर भी है, इन लोगों को आने वाले दिनों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कब हुई थी शिक्षक भर्ती

दागी शिक्षकों की ये लिस्ट साल 2016 शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों से जुड़ी है. 28 अगस्त को इस लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, WBSSC के अधिकारियों ने बताया है कि दागी उम्मीदवारों ने या तो OMR शीट में छेड़छाड़ की या लोगों के संपर्क में आकर अच्छी रैंकिंग हासिल की. इनमें 1804 दागी शिक्षक थे. इससे पहले 14 जुलाई को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2024 के फैसले के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले एसएससी शिक्षकों ने 'जोग्या शिक्षक शिक्षा अधिकार मंच' के बैनर तले हावड़ा में बंगाल सचिवालय की ओर एक विरोध मार्च 'नबन्नो अभियान' शुरू किया था.

टीचरों ने किया था विरोध प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कहा गया कि नियुक्ति में काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई है और शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा. जिसके बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की थी.बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगभग 25,753 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राज्य के स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रहा था. पूरे प्रदेश में इसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ था.