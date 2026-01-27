Advertisement
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप

TMC MP Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल में एसआईआर (West Bengal SIR) के कामकाज में हीलाहवाली का आरोप लगाते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग को घेरते हुए विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. महुआ ने कहा कि वो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 2 बार मिल चुकी हैं, इसके बावजूद बंगाल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंसाफ नहीं मिला है.

Jan 27, 2026, 09:39 PM IST
West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एसआईआर प्रॉसेस के तहत लाखों लोगों को भेजे गए तार्किक विसंगति (LD) के नोटिस के निस्तारण की प्रकिया पर सवाल उठाए हैं. महुआ ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को लोगों की परेशानी को समझने को कहा है. महुआ ने चुनाव अधिकारियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हम दो बार बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन न समस्या का समाधान हुआ और ना ही संतोषजनक उत्तर मिला. सब दिल्ली से निर्देशित हो रहा है'.

एक करोड़ से ज्यादा नाम क्यों नहीं छपे: महुआ

महुआ ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बंगाल में लोगों को परेशान करना बंद होना चाहिए. अब भी बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति के 1.3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं. आयोग एकदम सुस्त और लचर हिसाब से काम कर रहा है. आयोग ने उन लोगों की सूची भी नहीं प्रकाशित की है, जिन्हें एलडी का नोटिस मिला था. 32 लाख अनमैप्ड केसों पर भी उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया है.'

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को क्या निर्देश दिये थे?

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कई निर्देश दिए थे. SC ने कहा कि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए करीब दो करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए हैं. चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR की वजह से लोग कितने तनाव में हैं. EC को 1.25 करोड़ लोगों के नाम जारी करने का आदेश दिया है, जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रपेंसी कैटेगरी के तहत नोटिस मिले हैं.

कोर्ट ने ये भी कहा, 'इन नामों को ग्राम पंचायतों, ब्लॉक ऑफिस और वार्ड ऑफिस में दिखाया जाना चाहिए और उन सभी लोगों जिन्हें यह नोटिस दिया गया है, उन्हें डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए और समय दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनवाई के दौरान काफी मैनपावर तैनात की जानी चाहिए, और लोकल अधिकारियों को मिले डॉक्यूमेंट की रसीद देनी चाहिए और उठाई गई आपत्तियों पर आखिरी फैसले के लिए कारण बताने चाहिए.

आयोग का एक्शन

महुआ के आरोपों से इतर चुनाव आयोग ने एसआईआर के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा है कि आयोग से मंजूरी लिए बिना एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी अधिकारी का ट्रांसफर राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा. आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 के पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा की है. इस पत्र के अनुच्छेद 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि एसआईआर अवधि के दौरान, मुख्य सचिवों को यह तय करना होगा कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना न किया जाए.

दिल्ली आ सकती हैं ममता बनर्जी

राज्य से आई खबरों के मुताबिक एसआईआर को लेकर आयोग से चल रही तनातनी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली आ सकती हैं. उनका ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब टीएमसी मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रही है. ममता बनर्जी अब दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के सामने धरना देंगी. दिल्ली दौरे का मकसद चुनाव आयोग के खिलाफ अपने विरोध की आवाज बुलंद करना है.

