न्यायिक अधिकारियों पर आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- खारिज दावों की सुनवाई के लिए बने ट्रिब्यूनल

Bengal SIR Case: पश्चिम बंगाल में चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों पर उठाए जा रहे सवालों पर कड़ी नाराजगी जताई. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि SIR प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर इस तरह के आरोप गंभीर हैं और इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अदालत से कहा कि वह न्यायालय की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हैं. उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया में शामिल ज्यूडिशियल ऑफिसर्स पर आरोप लगाना बेहद खेदजनक है. गुरुस्वामी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी ओर से इस संबंध में न तो कोई सार्वजनिक बयान दिया गया है और न ही कोई याचिका दायर की गई है.

सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में प्रकाशित किए जाएं नाम: SC

अदालत ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश भी दिया कि जिन मतदाताओं के दावों को न्यायिक अधिकारियों द्वारा सही पाया गया है उनके नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के माध्यम से प्रकाशित किए जाएं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और स्पष्ट बनी रहे. इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत अब तक 10 लाख 16 हजार से अधिक दावों का निपटारा किया जा चुका है.

अदालत को यह भी बताया गया कि न्यायिक अधिकारी लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि SIR प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चुनाव आयोग को न्यायिक अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस कार्य में न्यायाधीश छुट्टियों और रविवार को भी काम कर रहे हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सुचारू कार्यवाही के लिए इससे अधिक और क्या किया जा सकता है.

तकनीकी खामियों को दूर करे चुनाव आयोग: SC

मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि SIR प्रक्रिया से जुड़े वेब पोर्टल में मौजूद तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि दावों के निपटारे में किसी प्रकार की बाधा न आए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं के दावों को न्यायिक अधिकारियों ने सही पाया है उनके नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में प्रकाशित करने की मांग याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठानी चाहिए, जहां से इस संबंध में उचित आदेश जारी किए जा सकते हैं.

अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों के दावों को न्यायिक अधिकारियों ने खारिज कर दिया है उनकी अपील की सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज या जजों की नियुक्ति की जाए जो अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के रूप में काम करेंगे. इस संबंध में चुनाव आयोग को आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है.