मेसी के इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा? कागज में दिख रहा 'खेला'

West Bengal sports minister Aroop Biswas resigns: पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था यानी मिसमैनेजमेंट को लेकर उठे विवाद के बाद पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है. टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष के मुताबिक अरूप बिस्वास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा भेज दिया है. अपनी फेसबुक पोस्ट में, कुणाल घोष ने एक इस्तीफे की कॉपी शेयर करते हुए जानकारी जनता से साझा की. कथित पत्र में बिस्वास ने राज्य के खेल मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की गुजारिश की है.

इस्तीफा हुआ या 'खेला'

हालांकि, TMC नेता द्वारा शेयर किया गया लेटर बिस्वास के ऑफिशियल लेटरहेड पर नहीं था, जिससे राजनीतिक गलियारों में इसके औपचारिक स्टेटस पर सवाल उठ रहे हैं. बिस्वास के कथित इस्तीफे को पूछे गए सवालों का अबतक टीएमसी प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया है. सीएमओ (CMO) यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि इस्तीफा वाकई आया है या नहीं और आया है तो क्या वो स्वीकार हुआ या नहीं. वहीं बिस्वास, जो खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी हैं ने अबतक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्तीफा स्वीकार करेंगी 'दीदी'?

मेसी के इवेंट में मिसमैनेजमेंट से टीएमसी सरकार और खेलमंत्री फुटबॉल प्रेमियों और विपक्ष दोनों की आलोचना का शिकार हो रहे थे. उस दिन स्टेडियम में गुस्साए दर्शकों ने भयानक तोड़फोड़ करते हुए पुलिस से हाथापाई की थी. जिससे स्टेडियम के फर्नीचर को लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

ये भी पढ़ें- अंतरिक्ष में मिली शक्कर, जी हां... इतनी चीनी तो गन्ना मिल में भी नहीं बनती होगी!