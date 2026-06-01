बंगाल में सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार, लोकभवन में 35 विधायकों का शपथ ग्रहण; कैबिनेट में दीपक बर्मन समेत कई दिग्गज हुए शामिल

Suvendu Adhikari Cabinet Expansion List: कोलकाता के लोकभवन में राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में भव्य मंत्रिमंडल विस्तार समारोह संपन्न हुआ. इसके तहत कुल 35 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है. शपथ लेने वाले प्रमुख नेताओं में भाजपा विधायक दीपक बर्मन, अर्जुन सिंह, शंकर घोष, गौरी शंकर घोष, तापस रॉय और मनोज कुमार उरांव शामिल हैं.
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Suvendu Adhikari Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को एक नया अध्याय जुड़ गया जब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार का बहुप्रतीक्षित और धमाकेदार मंत्रिमंडल विस्तार संपन्न हुआ. कोलकाता के लोक भवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में राज्यपाल आर.एन. रवि ने कुल 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. जानकारी के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी प्रशासन के तहत मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर अब 41 हो गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विस्तार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अपनी प्रशासनिक टीम और शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत व आक्रामक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
लोक भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के कई कद्दावर चेहरों और जमीनी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं. मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रमुख चेहरों में ये नाम शामिल रहे:
1. दीपक बर्मन
2. अर्जुन सिंह
3. शंकर घोष
4. गौरी शंकर घोष
5. तापस रॉय
6. मनोज कुमार उरांव
7. जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
8. अजय पोद्दार
9. स्वपन दासगुप्ता
10. डॉ. शरदवत मुखर्जी
11. कल्याण चक्रवर्ती
कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने सोमवार को नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए अपनी पूरी तत्परता व्यक्त की. सिंह ने कहा कि मैं हमेशा नई जिम्मेदारियां लेता हूं और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता हूं. आज भी मैं एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहा हूं. सरकार जो भी चाहती है, पार्टी जो भी चाहती है या जनता हमसे जो भी उम्मीद रखती है, हमें उस कसौटी पर हर हाल में खरा उतरना होगा यही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है.
इससे पहले, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को ही यह साफ कर दिया था कि राज्य सरकार में 35 नए मंत्रियों को शामिल कर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हुए लिखा था कि पश्चिम बंगाल की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राष्ट्रवादी राज्य सरकार का पूर्ण मंत्रिमंडल लोक भवन में शपथ लेगा. पश्चिम बंगाल सरकार के 35 मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे, जो महामहिम, माननीय राज्यपाल आर.एन. रवि जी द्वारा दिलाई जाएगी. हम पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. इस ऐतिहासिक विस्तार के बाद अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इन सभी नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किस तरह किया जाता है और सुवेंदु सरकार अपने 'मिशन बंगाल' को कितनी रफ्तार दे पाती है.
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