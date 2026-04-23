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तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर मतदान, बंगाल में पहले चरण की वोटिंग; ममता और स्टालिन की साख दांव पर

Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा, जहां केंद्रीय बलों की भारी तैनाती और वेबकास्टिंग की व्यवस्था है. वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक चरण में वोटिंग होगी. ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:21 AM IST
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Assembly Election 2026: देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज लोकतंत्र का बड़ा पर्व मनाया जाएगा. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा , जबकि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे. दोनों राज्यों में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जा रहा है, जहां एक ओर बंगाल में ममता बनर्जी की अग्निपरीक्षा है, वहीं तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन अपनी सरकार को बरकरार रखने की चुनौती का सामना कर रहे हैं.

बंगाल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य के 16 जिलों में फैली 152 सीटों पर केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं. इनमें उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन और जंगलमहल क्षेत्र के पांच जिले शामिल हैं.

पूर्व मेदिनीपुर जिले में सबसे अधिक 273 कंपनियों की तैनाती की गई है. मतदान केंद्रों को पूरी तरह सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां 100 मीटर के दायरे तक केंद्रीय बलों का नियंत्रण रहेगा. प्रत्येक बूथ पर चार केंद्रीय जवान तैनात रहेंगे, जबकि स्थानीय पुलिसकर्मियों को मतदाताओं की कतार को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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निगरानी के लिए कड़े इंतजाम

मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. इसके अलावा 2193 क्विक रिस्पांस टीमें (QRT) भी तैनात की गई हैं, जो किसी भी गड़बड़ी, हिंसा या बूथ कब्जाने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करेंगी. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान दो स्तरों पर की जा रही है. पहले केंद्रीय बलों द्वारा और फिर बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को गंभीर अपराध माना जाएगा. यदि मशीनों के बटन पर इत्र, गोंद, कालिख या किसी रसायन का इस्तेमाल पाया गया, तो उसे ‘वोट टेंपरिंग’ मानते हुए पुनर्मतदान कराया जा सकता है.

100% वेबकास्टिंग और सख्त निर्देश

इस बार सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. पीठासीन अधिकारियों को मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करने को कहा गया है.

तमिलनाडु में एक चरण में मतदान

तमिलनाडु में आज सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है. राज्य के 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता 4023 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. यहां मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) गठबंधन के बीच है. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य को दक्षिण एशिया का आदर्श मॉडल बनाने का वादा किया है, जबकि एआईएडीएमके प्रमुख ई के पलानीस्वामी ने मतदाताओं, खासकर युवाओं से सोच-समझकर मतदान करने की अपील की है.

त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत

इस चुनाव में टीवीके प्रमुख अभिनेता विजय की सक्रियता ने कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. उनके मैदान में उतरने से दोनों प्रमुख गठबंधनों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. कुल मिलाकर, आज का मतदान दोनों राज्यों की राजनीति की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. अब देखना होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम के स्टालिन अपने-अपने गढ़ को बचा पाते हैं या नहीं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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