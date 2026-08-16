'पॉलिटिक्स में आकर पछताया, कभी नहीं लिया 1 रुपया...': पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव मिलने से बंगाल में सनसनी

Bengal EX Deputy Speaker Ashish Banerjee Found Dead At TMC Office: पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों से एक बेहद स्तब्ध करने वाली खबर सामने आई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर नेता और राज्य विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह बीरभूम के रामपुरहाट स्थित पार्टी कार्यालय में फंदे से लटकता मिला.
25 साल तक लगातार विधायक रहे एक वरिष्ठ नेता के इस तरह चले जाने से पूरे राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है. घटनास्थल से पुलिस को एक पेज का कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
घटना रामपुरहाट के हट्टाला पारा इलाके की है, जहां आशीष बनर्जी के आवास के पास ही पार्टी कार्यालय स्थित है. रविवार सुबह जब स्थानीय कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें फंदे से लटका पाया. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर सामने आए एक पेज के कथित सुसाइड नोट में आशीष बनर्जी का गहरा दर्द और निराशा साफ झलकती है:
1. मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं: नोट में कथित तौर पर स्पष्ट लिखा गया है कि उनके इस कदम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए.
2. राजनीति में आने का अफसोस: छात्र राजनीति से निकलकर शिक्षक और फिर मंत्री पद तक पहुंचे बनर्जी ने नोट में राजनीति में आने के फैसले पर गहरा खेद जताया.
3. भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार: उन्होंने तारापीठ-रामपुरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी (TRDA) से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए टेंडर फैसलों, चेक जारी करने, प्लान अप्रूवल या एनओसी में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया.
4. बदनामी का दर्द: नोट में उन्होंने दर्द बयां किया कि उन्हें साजिश के तहत बेइज्जत और बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि उन्होंने कभी काम के बदले पैसे नहीं लिए.
परिवार को नसीहत और छात्रों का आभार: उन्होंने अपने परिजनों से राजनीति से हमेशा दूर रहने की अपील की और शिक्षक के तौर पर अपने पुराने दिनों व छात्रों से मिले असीम प्यार को भावुकता से याद किया. इस बीच, पुलिस प्रशासन का कहना है कि बरामद नोट की हैंडराइटिंग और तथ्यों की फॉरेंसिक स्तर पर जांच की जा रही है.
आशीष बनर्जी बीरभूम की राजनीति में एक बेहद सम्मानित और जाना-पहचाना चेहरा थे. उनके राजनीतिक सफर की मुख्य झलकियां:
लगातार 25 साल विधायक: उन्होंने वर्ष 2001 से लेकर 2026 तक लगातार 5 बार रामपुरहाट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया.
महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने स्कूल शिक्षा और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों का कार्यभार संभाला.
संसदीय कद: उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद पर रहते हुए विधायी मर्यादाओं का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया.
बीरभूम के संगठन में जब अनुब्रत मंडल का दबदबा था, तब भी आशीष बनर्जी ने संगठन के एक प्रमुख और भरोसेमंद स्तंभ के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाए रखी थी.
पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों के लंबे शासन के बाद सत्ता परिवर्तन के इस दौर में आशीष बनर्जी के सियासी जीवन में भी अप्रत्याशित मोड़ आया था. 2026 के विधानसभा चुनाव में रामपुरहाट सीट से उन्हें भाजपा के ध्रुव साहा के हाथों 24000 से अधिक वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस चुनावी हार के बाद से ही वे राजनीति में काफी निष्क्रिय हो गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून 2026 में उन्होंने टीएमसी की बीरभूम डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया था.
पूर्व टीएमसी विधायक आशीष बनर्जी के भाई ने बयां किया खौफनाक मंजर
पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष बनर्जी के संदिग्ध निधन के बाद उनके भाई प्रशांत बनर्जी ने उस सुबह के घटनाक्रम को बयां किया है. प्रशांत बनर्जी के अनुसार, दरवाजे में थोड़ा सा गैप (खाली जगह) था. जब अंदर झांककर देखा गया, तो एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी. इससे तुरंत अनहोनी का शक हुआ. इसके बाद हमने बिना देर किए परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और फौरन पुलिस को सूचना दी.
Birbhum, West Bengal: Brother of former TMC MLA Ashish Banerjee, Prasanta Banerjee says, "There was a small gap in the door, and it was seen that a rope was hanging. This raised some suspicion. Then all the family members were called, and the police were informed. We used to have… pic.twitter.com/3QRuS8lZ9S
— IANS (@ians_india) August 16, 2026
उन्होंने आगे बताया कि आशीष बनर्जी के बर्ताव में पहले से किसी भी तरह के तनाव या असामान्य बदलाव के संकेत नहीं थे. उन्होंने कहा कि हम लोग हर रोज की तरह आपस में बातचीत और मीटिंग करते थे. शनिवार रात को भी उनके व्यवहार में कुछ भी अजीब या संदेहास्पद नहीं लगा था. वे पूरे दिन पार्टी दफ्तर में ही मौजूद थे. वहां स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया गया था और दिनभर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था.
पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष बनर्जी के आकस्मिक निधन पर राजनीतिक दलों की सीमाएं टूटती नजर आईं. विरोधी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के बीरभूम जिला कमेटी सदस्य संजीब मलिक ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. संजीब मलिक ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हमें आज सुबह ही यह स्तब्ध करने वाली खबर मिली. राजनीतिक मतभेदों से परे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे हमें इस तरह छोड़कर चले जाएंगे. यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.
Birbhum, West Bengal: On the death of TMC MLA Ashish Banerjee, CPM district committee member, Sanjib Mallick says, "We received the news in the morning. We never thought he would leave us like this. It is a very sad incident..." pic.twitter.com/BfcBRrCbdP
— IANS (@ians_india) August 16, 2026
पुलिस इस बात की विस्तृत जांच कर रही है कि घटना से ठीक पहले क्या परिस्थितियां थीं और क्या वे किसी गहरे मानसिक तनाव या बाहरी दबाव का सामना कर रहे थे. राज्य में चुनाव के बाद जारी राजनीतिक उथल-पुथल और जांच एजेंसियों की सक्रियता के बीच एक पुराने और निष्ठावान नेता का यूं खामोश हो जाना, बंगाल की समकालीन राजनीति में एक बेहद दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है.