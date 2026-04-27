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Hindi Newsदेशअब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए, पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी; जानिए क्या-क्या लिखा?

'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी; जानिए क्या-क्या लिखा?

पश्चिम बंगाल में होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है और कहा कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए और राज्य में भाजपा चाहिए. अपने इस पत्र को पीएम मोदी ने बांग्ला भाषा में लिखा है और इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:06 PM IST
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नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, फोटो- एक्स
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, फोटो- एक्स

PM Modi Letter: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है. दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया. इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने जोर-शोर से प्रचार किया. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में एक जनसभा को संबोधित किया. अब पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है. 

दरअसल, पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ क्षण पहले ये चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर बंगाल को विकसित बनाने का संकल्प लेना चाहिए. अपने पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए और राज्य में भाजपा चाहिए. उन्होंने पत्र में यही भी लिखा कि बंगाल में अब बीजेपी के सीएम की शपथ होगी. 

बंगाल के लोगों के लिए पीएम मोदी की खुली चिट्ठी 

पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि अब राज्य में बीजेपी की सरकार चाहिए और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का सभी लोग मिलकर उत्सव मनाएंगे. अपने इस पत्र को पीएम मोदी ने बांग्ला भाषा में लिखा है और इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है. 

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अपने पत्र को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मुझे मेरे परिवारजनों का जो आपार स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसने एक नई ऊर्जा से भर दिया है. यहां की युवाशक्ति हो या नारीशक्ति, हमारे किसान भाई बहन हों या फिर कारोबारी, सभी लोग विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं. मैंने इस पत्र में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. 

यह भी पढ़ें: 4 मई के बाद यहीं रहना है, केंद्रीय बल चले जाएंगे... CM ममता बनर्जी का बंगाल पुलिस पर तीखा हमला

प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी की रैली 

गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब वह सीधे बीजेपी के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे. बंगाल के बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बंगाल चुनाव के लिए उनकी आखिरी रैली है और उन्हें पूरा भरोसा है कि 4 मई के नतीजे में बीजेपी की सरकार बनेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान पार्टी के आत्मविश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.  

यह भी पढ़ें: आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: पीएम मोदी

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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