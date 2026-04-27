'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी; जानिए क्या-क्या लिखा?

पश्चिम बंगाल में होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है और कहा कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए और राज्य में भाजपा चाहिए. अपने इस पत्र को पीएम मोदी ने बांग्ला भाषा में लिखा है और इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.
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PM Modi Letter: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है. दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया. इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने जोर-शोर से प्रचार किया. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में एक जनसभा को संबोधित किया. अब पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है.
दरअसल, पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ क्षण पहले ये चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर बंगाल को विकसित बनाने का संकल्प लेना चाहिए. अपने पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए और राज्य में भाजपा चाहिए. उन्होंने पत्र में यही भी लिखा कि बंगाल में अब बीजेपी के सीएम की शपथ होगी.
पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि अब राज्य में बीजेपी की सरकार चाहिए और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का सभी लोग मिलकर उत्सव मनाएंगे. अपने इस पत्र को पीएम मोदी ने बांग्ला भाषा में लिखा है और इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.
পশ্চিমবঙ্গের পুরো নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন আমি আমার পরিবারবর্গের কাছ থেকে যে অগাধ স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি, তা আমাকে এক নতুন শক্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে। এখানকার যুবশক্তি হোক বা নারীশক্তি, আমাদের কৃষক ভাই-বোন হোক, শ্রমিক বা ব্যবসায়ী, সকলেই ‘বিকশিত বাংলা’ গড়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। এই… pic.twitter.com/Gki1Ochc2D
— Narendra Modi (@narendramodi) April 27, 2026
अपने पत्र को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मुझे मेरे परिवारजनों का जो आपार स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसने एक नई ऊर्जा से भर दिया है. यहां की युवाशक्ति हो या नारीशक्ति, हमारे किसान भाई बहन हों या फिर कारोबारी, सभी लोग विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं. मैंने इस पत्र में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं.
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गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब वह सीधे बीजेपी के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे. बंगाल के बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बंगाल चुनाव के लिए उनकी आखिरी रैली है और उन्हें पूरा भरोसा है कि 4 मई के नतीजे में बीजेपी की सरकार बनेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान पार्टी के आत्मविश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
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