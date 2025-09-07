तमिल-तेलुगू-मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? राजधानी कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब बंगाल में भी भाषा विवाद शुरु हो गया है. जानकारी के अनुसार, कोलकाता नगर निगम ने एक निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक संस्थानों और दुकानों को बंगाली में प्रमुखता से साइनबोर्ड प्रदर्शित करने होंगे तथा राज्य की आधिकारिक भाषा को सभी साइनबोर्डों में सबसे ऊपर रखना होगा.
Language Controversy: महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब बंगाल में भी भाषा विवाद शुरु हो गया है। ताजा जानकारी के अनुसार, कोलकाता नगर निगम (KMC) ने एक निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक संस्थानों और दुकानों को बंगाली में प्रमुखता से साइनबोर्ड प्रदर्शित करने होंगे तथा राज्य की आधिकारिक भाषा को सभी साइनबोर्डों में सबसे ऊपर रखना होगा.
जानकारी के अनुसार, नगर आयुक्त धवल जैन द्वारा हस्ताक्षरित 30 अगस्त के एक परिपत्र में नगर निगम ने अपने पूर्व निर्देश को दोहराया है कि होर्डिंग्स, साइनबोर्ड और अन्य डिस्प्ले पर बंगाली भाषा का प्रयोग वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है. व्यवसायों को इस आदेश का पालन करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है.
अब साइनबोर्डों में बंगाली भाषा का होना होगा जरूरी
जानकारी के अनुसार, निर्देश में कहा गया है कि ऐसे सभी सभी साइनबोर्डों में बंगाली भाषा भी प्रमुखता से शीर्ष पर प्रदर्शित होनी चाहिए. इसका अनुपालन 30 सितंबर, 2025 तक किया जाना चाहिए. यह परिपत्र 30 दिसंबर, 2024 के एक पूर्व आदेश की याद दिलाता है, जिसमें दुकानों और संस्थानों से अपने साइनबोर्ड पर बंगाली भाषा का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया था लेकिन फिर भी कई प्रतिष्ठानों ने साइनबोर्ड पर अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं का प्रयोग जारी रखा। इस बार, केएमसी ने अनुपालन को अनिवार्य बना दिया है, तथा स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
बता दें, सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने खुद को बंगाली भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षक के रूप में स्थापित किया है. कोलकाता में भी भाषा के मुद्दे ने समय-समय पर तनाव पैदा किया है. इस साल की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक पार्षद को नगर निगम की एक बैठक के दौरान अंग्रेजी में सवाल पूछने पर महापौर की फटकार का सामना करना पड़ा था. इस बहस के बाद केएमसी अध्यक्ष माला रॉय ने पार्षदों से बंगाली में चर्चा करने का आग्रह किया और एक निर्देश जारी किया गया कि आधिकारिक बैठकों में प्रश्न राज्य की आधिकारिक भाषा में पूछे जाने चाहिए.
