Advertisement
trendingNow13048754
Hindi NewsदेशLagnajita Chakraborty: बंगाल में सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, दुर्गा मां की स्तुति पर बवाल, किया उत्पीड़न

Lagnajita Chakraborty: बंगाल में सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, दुर्गा मां की स्तुति पर बवाल, किया उत्पीड़न

Lagnajita Chakraborty news: मशहूर बंगाली गायिका लगनजिता चक्रवर्ती ने कहा कि वो स्टेज पर मां दुर्गा का आह्वान करते हुए परफॉर्मेंस दे रही थीं. तभी टीएमसी का स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता महबूब मलिक अचानक स्टेज पर चढ़ा और 'जागो मां' नाम के भजन के बाद उसने उन पर हमला करने की कोशिश की.

|Last Updated: Dec 21, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lagnajita Chakraborty: बंगाल में सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, दुर्गा मां की स्तुति पर बवाल, किया उत्पीड़न

Bengali singer Lagnajita Chakraborty assaulted: मशहूर बंगाली सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती को एक स्कूल में गीत संगीत की परफॉर्मेंस से दौरान निशाना बनाने की कोशिश की गई. सिंगर ने आरोप लगाया है कि पूर्वी मिदनापुर के एक स्कूल में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सेक्युलर गीत न गाने पर लोकल टीएमसी नेता ने न सिर्फ उन्हें परेशान किया, बल्कि सबके सामने धमकी दी. उनकी परफार्मेंस से भड़के ममता बनर्जी की पार्टी के स्थानीय मुस्लिम नेता महबूब मलिक ने न सिर्फ गायिका पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की, बल्कि आगे भी देख लेने की धमकी दी, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत मां दुर्गा के गीत से की थी.

'जान से मारने की धमकी'

सिंगर ने बताया कि ये खौफनाक घटनाक्रम बीते शुक्रवार की शाम का है जब वो भगवानपुर के स्कूल में परफॉर्म कर रही थीं. पुलिस को दी लिखित शिकायत में चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि महबूब मलिक नाम का आदमी, जो स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल के मालिकों में से एक है, स्टेज पर चढ़ा और उसने सबके सामने शारीरिक हिंसा करने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

'दुर्गा मां' का आह्वान ममता बनर्जी के नेता को पसंद नहीं आया

सिंगर ने कहा, 'मैंने परफॉर्मेंस की शुरुआत मां दुर्गा के आह्वान से की. मैंने जैसे ही 'जागो मां' गीत खत्म करके अगला गीत शुरू करने वाली थी, तभी टीएमसी नेता ने उन्हें अगला गीत गाने से रोका. वो चीखते हुए उनके नजदीक आया. वो मुझे मारना चाहता था. पूरी घटना स्कूल के कैमरों में कैद है. आयोजक पूरे कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे थे. पुलिस को सबूत देखकर एक्शन लेना चाहिए.'

पुलिस से अपील

सिंगर ने पुलिस से फुटेज सुरक्षित करने और स्टेज पर एक महिला को जान से मारने की धमकी देने के लिए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. दूसरी ओर इसी मामले को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आरोपी मलिक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता है और सिंगर को सेक्युलर गीत गाने से मना करने की वजह से निशाना बनाया गया. 

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा

बीजेपी ने पूर्वी मिदनापुर जिला पुलिस और राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आरोपी के खिलाफ एक्श की मांग की है. बीजेपी ने कहा है कि अगर अगले 48 घंटे के भीतर आरोपी टीएमसी नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीजेपी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी. 

बीजेपी नेता शंकुदेब पांडा ने दावा किया है कि सिंगर और उनकी टीम को परेशान करके धमकाया गया. उन्हें रात में ही कोलकाता लौटना पड़ा. पुलिस ने एफआईआर करने के बजाए जनरल डायरी एंट्री की और आरोपी से माफी मंगवाकर मामला रफा दफा कराने की कोशिश की.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Lagnajita Chakraborty

Trending news

'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा