CBI-ED का फर्जी अफसर बन बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!

Bengaluru Crime: बेंगलुरु में सीबीआई और ईडी के फर्जी अधिकारी बनकर जालसाजों ने 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' किया. बदनामी के डर से महिला ने ढाई महीने में करीब 24 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. 3 करोड़ का गोल्ड लोन लेते समय सतर्क बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, जिससे आखिरी रकम बच गई. पुलिस ने देशव्यापी रैकेट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
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Digital Arrest Scam: देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु से साइबर क्राइम का एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं. केंद्रीय जांच एजेंसियों (CBI और ED) का फर्जी अधिकारी बनकर शातिर जालसाजों ने 74 साल की एक बुजुर्ग महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) के जाल में फंसाया और उनसे करीब 24 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ ठगी कर ली.
देश के इतिहास के इस सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम की शिकार बेंगलुरु की रहने वाली बुजुर्ग महिला लक्ष्मी राममूर्ति हुई हैं. कर्नाटक राज्य साइबर कमांड यूनिट ने इस अंतर-राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए देश के अलग-अलग राज्यों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
जांचकर्ताओं के मुताबिक, ये पूरा खेल इस साल 10 फरवरी से शुरू होकर 24 अप्रैल तक चला. जालसाजों ने लक्ष्मी राममूर्ति को फोन करके खुद को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बड़े अफसर बताया. उन्होंने महिला को डराया कि उनके नाम पर बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी स्कैम हुआ है और वे गंभीर जांच के दायरे में हैं. जेल जाने और समाज में बदनामी के डर से बुजुर्ग महिला बुरी तरह मानसिक तनाव में आ गईं.
जालसाजों ने उन्हें किसी से भी बात न करने और चौबीसों घंटे कैमरे के सामने रहने यानी 'डिजिटल अरेस्ट' रहने पर मजबूर किया. इसके बाद उनके ICICI बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया. खौफजदा बुजुर्ग महिला ने ढाई महीने के भीतर 26 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 23,92,30,000 रुपये (लगभग 24 करोड़) देश भर के 10 अलग-अलग बैंकों में मौजूद 23 म्यूल (बिचौलिया) खातों में ट्रांसफर कर दिए.
जालसाजों का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ. वे महिला को पूरी तरह कंगाल करने पर तुले थे. 24 अप्रैल को जालसाज उनसे और पैसों की मांग कर रहे थे. घर में रखी नकदी खत्म होने के बाद 74 साल की लक्ष्मी राममूर्ति अपने गहनों पर 3 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन लेने के लिए ICICI बैंक की शाखा में पहुंचीं.
बैंक के सतर्क अधिकारियों को बुजुर्ग महिला के व्यवहार और उनके खाते से पिछले दिनों हुए भारी-भरकम ट्रांजैक्शन को देखकर गहरी संदिग्ध गतिविधि का अहसास हुआ. बैंक मैनेजर ने तुरंत इसकी सूचना कर्नाटक साइबर कमांड यूनिट को दी. साइबर पुलिस की स्पेशल टीम बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंची. उन्होंने जब पीड़िता को तसल्ली देकर पूरा मामला समझाया, तब जाकर महिला को अहसास हुआ कि वे किसी जांच का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ठगी का शिकार हुई हैं. पुलिस की मुस्तैदी से उनके 3 करोड़ रुपये जालसाजों के हाथ में जाने से बच गए.
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बैंक में मामला खुलते ही कर्नाटक पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की मदद से उन बैंक खातों को ट्रैक किया, जहां ठगी की रकम भेजी गई थी. पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग खातों में मौजूद 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को फ्रीज करा दिया, जबकि 1.46 करोड़ रुपये कोर्ट के आदेश के बाद रिकवर किए गए हैं. इस देशव्यापी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने छापेमारी कर अलग-अलग राज्यों से 6 आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से अपराध में इस्तेमाल 6 मोबाइल फोन जब्त किए. पकड़े गए आरोपी देश के अलग-अलग कोनों से इस सिंडिकेट को चला रहे थे:
1. एन. शिवज्ञानम (इरोड, तमिलनाडु)
2. अक्काच मलिक (मुंबई, महाराष्ट्र)
3. पलक भाई पटेल (अहमदाबाद, गुजरात)
4. अमित नरेंद्र पटेल (अहमदाबाद, गुजरात)
5. ओम प्रकाश राजपूत (नई दिल्ली)
6. गौरव कुमार (बिहार)
कर्नाटक साइबर कमांड यूनिट के मुताबिक, ये एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस देशव्यापी नेटवर्क के मुख्य साजिशकर्ताओं और विदेशों में बैठे इनके आकाओं का पता लगाया जा सके.
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