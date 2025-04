Bengaluru Road rage: एयरफोर्स अफसर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया, बेंगलुरु बवाल में नया ट्विस्ट

जब से भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने जख्मी हालत में अपना वीडियो शेयर किया है, बेंगलुरु और कन्नड़ भाषा को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. भाषा को लेकर विवाद पहले से चल रहा था, अब इसे तूल देने की कोशिश हो रही है. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लड़ाई के वीडियो ने भ्रम पैदा कर दिया है. कुछ वीडियो में वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर शिलादित्य बोस फाइट करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि एक वीडियो में हेलमेट पहना शख्स उन पर हमला करता दिखाई देता है. उस समय बोस के चेहरे से खून निकलता रहता है. उनकी पत्नी बीच-बचाव करती दिखाई देती है. वह चिल्ला भी रही होती हैं.

फाइट का पहला एंगल

बोस ने आरोप लगाया था कि कन्नड़ भाषा बोलने वाले कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और गाली-गलौज की. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल पहला वीडियो देखिए.

Bengaluru. The Wing Commander said, "God has given him the power to not retaliate" and CCTV visuals says the other side of the story (1/n) pic.twitter.com/5u2yZnyUgO — Karthik Reddy (@bykarthikreddy) April 21, 2025

फाइट का दूसरा एंगल

ऊपर वाला वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि झगड़ा वायुसेना अधिकारी ने शुरू किया लेकिन कुछ देर बाद एक और वीडियो सामने आया. वीडियो शेयर कर रहे लोगों का कहना है कि हमलावर यानी बाइक राइडर ने अफसर की पत्नी को अपशब्द कहे थे जिस पर उन्होंने रीएक्ट किया. अब वायरल हो रहा दूसरा वीडियो देखिए. इसमें अफसर का चेहरा खून से लथपथ दिखाई देता है और यह दूसरी कहानी कहता है.

The airforce officer's wife was abused first by bike rider then the officer was assaulted ...and then the officer retaliated..here it's clear in this video pic.twitter.com/Lh3HnARYp7 — Comet (@EasyComet) April 22, 2025

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाइक से 40 साल के इस अफसर का पीछा भी किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है. वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कॉल सेंटर में टीम प्रमुख के रूप में काम करते हैं. पुलिस के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब अधिकारी अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे. उनकी पत्नी भी वायु सेना में अधिकारी हैं.

Wife also joins the officer, snatch the belongings of delivery guy and chucked them far away (4/n) pic.twitter.com/4YEniL0Ph8 — Karthik Reddy (@bykarthikreddy) April 21, 2025

पुलिस ने कहा, रोडरेज की घटना

पुलिस ने भाषा विवाद से साफ इनकार करते हुए इस रोड-रेज की घटना माना है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वायुसेना अफसर और हेलमेट पहना शख्स आपस में लड़ रहे होते हैं. उनकी पत्नी रोकने की कोशिश करती हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी मधुमिता तो स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगा रही थीं लेकिन सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि मारपीट की शुरुआत बोस ने की थी. हालांकि यह वीडियो घटना के किस हिस्से का है, यह स्पष्ट नहीं है. इससे पूरी कहानी पता नहीं चल रही है. पुलिस भी तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिससे एक - एक कड़ी को जोड़ा जा सके.

OTHER SIDE Of DRDO officer Bengaluru incident- CCTV footage contradicts IAF officer Shail Aditya Bose claim in

alleged road rage case. Wing Commander Aditya Bose and his wife Madhumita had alleged that they were attacked by locals BUT CCTV footage of the incident instead appears… pic.twitter.com/IMIJrBxEk4 — Rosy (@rose_k01) April 21, 2025

पुलिस ने बताया कि अधिकारी की पत्नी एवं ‘स्क्वाड्रन लीडर’ मधुमिता दत्ता की शिकायत के आधार पर बयप्पनहल्ली थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उपायुक्त (पूर्व) देवराज डी ने बताया, ‘यह रोड रेज का मामला है. उनके बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे पर हमला किया. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. सोमवार सुबह वायुसेना अधिकारी अपने डीआरडीओ क्वार्टर से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे. उनकी पत्नी गाड़ी चला रही थीं और वह उनके बराबर में बैठे थे. दंपति और एक बाइक सवार के बीच झगड़ा हो गया.’

दोनों पक्ष झगड़े से बच सकते थे: पुलिस

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और वहां मौजूद लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो के विश्लेषण से पता चला कि दोनों पक्ष झगड़ा करने से बच सकते थे. पुलिस उपायुक्त (पूर्व) देवराज डी ने कहा, ‘जब वह थाने आए तो थाना प्रभारी ने उन्हें सलाह दी कि पहले वह इलाज कराएं क्योंकि उनके शरीर से खून बह रहा था. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वापस आएं लेकिन उन्हें देरी हो रही थी, इसलिए वह हवाई अड्डे के लिए निकल गए. जब वह सोशल मीडिया पर लाइव हुए तो हमें पता चला फिर हमने मधुमिता के बारे में जानकारी हासिल की और डीआरडीओ क्वार्टर से संपर्क किया. वह थाने आईं और शिकायत दर्ज कराई. हमने गंभीर चोट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है.’

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि वह उस समय वहां से गुजर रहा था तभी महिला (अधिकारी की पत्नी) ने कथित तौर पर कुछ कहा. इसके बाद आरोपी ने कहा, ‘आप क्या कह रही हैं?’ उसने फिर अधिकारी के पास जाकर पूछा, ‘मैडम क्या कह रही हैं?’ आरोपी के अनुसार इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘हमारे पास बहुत सारे वीडियो सबूत हैं और हम जांच को आगे बढ़ाएंगे.’

विंग कमांडर ने क्या बताया

वायु सेना के विंग कमांडर शिलादित्य बोस ने आरोप लगाया कि दोपहिया वाहन पर उनका पीछा कर रहे कुछ लोगों ने उन (अधिकारी) पर हमला किया और उनके साथ गाली-गलौज भी की. बोस ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर इस घटना का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने घटनाक्रम का विवरण दिया और अपने चेहरे एवं गर्दन पर लगी चोट के निशान दिखाए. उनके चेहरे एवं गर्दन से खून बहता हुआ नजर आ रहा था.

उन्होंने वीडियो में आरोप लगाया, ‘हम डीआरडीओ, सीवी रमन नगर फेज-1 में रहते हैं. मेरी पत्नी मुझे हवाई अड्डे छोड़ने जा रही थी तभी पीछे से एक बाइक सवार आया और उसने हमारे वाहन को रोका. मैं डैश कैम फुटेज भी साझा करूंगा. बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने मुझे कन्नड़ भाषा में गाली देना शुरू कर दिया. उसने मेरी कार पर डीआरडीओ का स्टिकर देखने के बाद कहा कि ‘तुम डीआरडीओ के लोग हो.’ इसके बाद उसने कन्नड़ में और गालियां दीं. उसने मेरी पत्नी को भी गालियां दीं. मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका.’

बोस ने बताया, ‘जब मैं कार से बाहर निकला तो उसने तुरंत अपनी चाबी से मेरे माथे पर प्रहार किया. मैं वहीं खड़ा होकर चिल्लाने लगा और मैंने उससे पूछा कि क्या लोग सेना या सुरक्षाबलों के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं. इसके बाद वहां और भी लोग इकट्ठा हो गए. वे भी हमें गाली देने लगे.’ उन्होंने बताया, ‘उस व्यक्ति ने पत्थर उठाकर मेरी कार को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की. जब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मुझे फिर से मारा. आप मेरे चेहरे और गर्दन पर खून देख सकते हैं. यही हुआ. शुक्र है कि मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए वहां मौजूद थी.’

बोस ने वीडियो में आरोप लगाया, ‘कर्नाटक की हालत ऐसी ही हो गई है. मुझे इस राज्य पर भरोसा था, लेकिन आज की घटना के बाद मैं सदमे में हूं. भगवान हमारी मदद करें. भगवान मुझे जवाबी कार्रवाई न करने की शक्ति दें लेकिन अगर कानून-व्यवस्था विफल हो जाती है तो मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा.’ (एजेंसी इनपुट के साथ)