2.7 किलो सोना लॉकर से छूमंतर! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा; 3.5 करोड़ का महा-घोटाला

Deputy manager gold locker fraud: आज का समय ऐसा चल रहा है कि आपका अपना सोना बैंक में भी सुरक्षित नहीं है. बेंगलुरु से आई एक चौंकाने वाली खबर ने बैंकिंग सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक बैंक के डिप्टी मैनेजर ने भरोसे का कत्ल करते हुए ग्राहकों का करीब 2,780 ग्राम यानी लगभग 2.7 किलो सोना चुपचाप लॉकर से निकाला और उसे एक निजी फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़प ली.
सट्टेबाजी में उड़ा दिया पैसा
इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू यह है कि आरोपी मैनेजर ने इन पैसों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में कर दिया. गिरीनगर पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन करोड़ों का सोना अभी भी बरामद होना बाकी है. आखिर कैसे एक अधिकारी ने बैंक की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाई, इसके बारे में आज हम डिटेल से बाताएंगे.
5 फरवरी को हुई थी पुलिस को खबर
घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के मुख्य प्रबंधक ने 5 फरवरी को गिरीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिए बिना यह कदम उठाया. पुलिस ने बताया कि इस प्रक्रिया में ग्राहक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ और यह घटना बैंकिंग सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत है.
जांच में पुलिस को शुरुआती सबूत मिले कि आरोपी ने सोने की रकम का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में किया है. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला न केवल वित्तीय धोखाधड़ी का है बल्कि इसमें अपराध की गंभीरता भी दिखाई देती है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक लगभग 700 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है.
अदालत से लेनी पड़ेगी मदद
पुलिस ने बताया कि फाइनेंस कंपनियों से सहयोग न मिलने के कारण अदालत का सहारा लेना पड़ सकता है. वे आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि बाकी सोना भी सुरक्षित रूप से वापस लाया जा सके. जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
इस घटना के बाद पुलिस ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे अपने लॉकर में रखे आभूषणों की सुरक्षा और स्थिति की नियमित जांच करें. साथ ही, लोगों को बैंकिंग सुरक्षा नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी गई है. यह मामला ग्राहकों के भरोसे और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल उठाता है.
