Advertisement
trendingNow13111146
Hindi Newsदेश2.7 किलो सोना लॉकर से छूमंतर! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा; 3.5 करोड़ का महा-घोटाला

2.7 किलो सोना लॉकर से छूमंतर! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा; 3.5 करोड़ का महा-घोटाला

Deputy manager gold locker fraud: बैंगलुरु के एक बैंक डिप्टी मैनेजर ने ग्राहकों के 3.5 करोड़ रुपये के सोने का बिना अनुमति उपयोग कर ऑनलाइन जुए में लगाया. आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 700 ग्राम सोना बरामद किया गया, बाकी की बरामदगी के लिए जांच जारी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2.7 किलो सोना लॉकर से छूमंतर! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा; 3.5 करोड़ का महा-घोटाला

Deputy manager gold locker fraud: आज का समय ऐसा चल रहा है कि आपका अपना सोना बैंक में भी सुरक्षित नहीं है. बेंगलुरु से आई एक चौंकाने वाली खबर ने बैंकिंग सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक बैंक के डिप्टी मैनेजर ने भरोसे का कत्ल करते हुए ग्राहकों का करीब 2,780 ग्राम यानी लगभग 2.7 किलो सोना चुपचाप लॉकर से निकाला और उसे एक निजी फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़प ली. 

  1.  

सट्टेबाजी में उड़ा दिया पैसा
इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू यह है कि आरोपी मैनेजर ने इन पैसों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में कर दिया. गिरीनगर पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन करोड़ों का सोना अभी भी बरामद होना बाकी है. आखिर कैसे एक अधिकारी ने बैंक की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाई, इसके बारे में आज हम डिटेल से बाताएंगे.

5 फरवरी को हुई थी पुलिस को खबर
घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के मुख्य प्रबंधक ने 5 फरवरी को गिरीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दिए बिना यह कदम उठाया. पुलिस ने बताया कि इस प्रक्रिया में ग्राहक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ और यह घटना बैंकिंग सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत है.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में पुलिस को शुरुआती सबूत मिले कि आरोपी ने सोने की रकम का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में किया है. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला न केवल वित्तीय धोखाधड़ी का है बल्कि इसमें अपराध की गंभीरता भी दिखाई देती है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक लगभग 700 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है.

अदालत से लेनी पड़ेगी मदद
पुलिस ने बताया कि फाइनेंस कंपनियों से सहयोग न मिलने के कारण अदालत का सहारा लेना पड़ सकता है. वे आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि बाकी सोना भी सुरक्षित रूप से वापस लाया जा सके. जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद पुलिस ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे अपने लॉकर में रखे आभूषणों की सुरक्षा और स्थिति की नियमित जांच करें. साथ ही, लोगों को बैंकिंग सुरक्षा नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी गई है. यह मामला ग्राहकों के भरोसे और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल उठाता है.
ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

bengaluru bank deputy managergold locker fraud

Trending news

शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका