/बेंगलुरु में ममता शर्मसार! मासूमों को वॉशिंग मशीन में डाला, मुंह में मारा जेट स्प्रे; अब Capegemini ने बंद किया डे-केयर, 5 कर्मचारियों पर FIR

WhatsApp Videos Expose Horrific Child Abuse: टेक सिटी बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड स्थित आईटी दिग्गज कंपनी कैपजेमिनी (Capgemini) के एचएएल (HAL) कैंपस से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. ऑन-कैंपस डेकेयर सेंटर (चाइल्डकेयर) में महज 2 से 3 साल के मासूम बच्चों के साथ क्रूरता और प्रताड़ना का एक बेहद खौफनाक मामला उजागर हुआ है. बच्चों के साथ किए जा रहे इस अमानवीय व्यवहार के कुछ वीडियो सोशल मीडिया और WhatsApp पर लीक होने के बाद हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आईटी कंपनी कैपजेमिनी ने फौरन एक्शन लेते हुए बेंगलुरु के इस ऑन-कैंपस डेकेयर सेंटर को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा की है.
इस बर्बरता के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी तिलकेश कुमार की शिकायत पर 29 जून को बेंगलुरु के एचएएल पुलिस स्टेशन में जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने डेकेयर सेंटर की 5 महिला केयरगिवर्स के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज की है.
मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में जिन 5 महिला केयरगिवर्स को नामजद किया गया है, उनके नाम मंजुला, विजयलक्ष्मी, भवानी, सिंधु और बिंदु हैं. पुलिस शिकायत और वायरल वीडियो में इन केयरगिवर्स द्वारा मासूमों पर ढाए गए जुल्मों की जो लिस्ट सामने आई है, वो रोंगटे खड़े करने वाली है:
1. मुंह में टॉयलेट जेट स्प्रे: आरोप है कि जब छोटे बच्चे रोते थे, तो उन्हें चुप कराने के लिए उनके मुंह में टॉयलेट जेट स्प्रे से जबरन पानी डाला जाता था.
2. बाथरूम में कैद और वॉशिंग मशीन का खौफ: रोने वाले बच्चों को सजा देने के लिए उन्हें अंधेरे बाथरूम में बंद कर दिया जाता था, उन्हें वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर जबरन बिठाया जाता था और डराने के लिए डेकेयर में रखी फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर तक डाल दिया जाता था.
3. मारपीट और धमकियां: 2 से 3 साल के इन मासूमों को लगातार डराया-धमकाया जाता था और उनके साथ मारपीट की जाती थी.
इस जघन्य मामले पर चौतरफा घिरने के बाद आईटी कंपनी कैपजेमिनी ने 1 जुलाई को आधिकारिक बयान जारी कर इस पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की. कंपनी ने कहा कि कैपजेमिनी की सबसे पहली प्राथमिकता अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सेहत, सुरक्षा और भलाई है. हम संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और फैक्ट्स का पता लगाने की उनकी कोशिशों में पूरी मदद कर रहे हैं. एहतियात के तौर पर, हम बेंगलुरु ऑन-कैंपस डेकेयर सेंटर को कुछ समय के लिए बंद कर रहे हैं.
ये पूरा मामला तब सामने आया जब डेकेयर सेंटर के अंदर से किसी ने इन क्रूर हरकतों का वीडियो बनाकर WhatsApp पर सर्कुलेट कर दिया. यह वीडियो जिला बाल संरक्षण अधिकारी तिलकेश कुमार तक पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई.
बेंगलुरु पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, घटना की गहन जांच की जा रही है और डेकेयर सेंटर के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है. आईटी प्रोफेशनल्स (माता-पिता) के बच्चों के साथ कॉर्पोरेट कैंपस के अंदर हुई इस हैवानियत ने अब देश के सभी ऑन-कैंपस चाइल्डकेयर सेंटर्स की सुरक्षा और वहां रखे जाने वाले स्टाफ की मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.