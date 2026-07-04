/अम्मा-अम्मा चिल्लाती रही ढाई साल की बच्ची! बेंगलुरु के कैपजेमिनी क्रेच का खौफनाक सच आया सामने; मुख्य आरोपी नैनी भेजी गई जेल

Bengaluru Day care Horror: आईटी हब बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड स्थित मशहूर टेक कंपनी कैपजेमिनी (Capgemini) कैंपस के भीतर चल रहे एक डेकेयर सेंटर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. 'लिटिल स्कॉलर्स' नामक बाहरी वेंडर द्वारा संचालित इस क्रेच में मासूम बच्चों के साथ की जा रही क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में गुस्सा उबल पड़ा है.
इस खौफनाक घटना के सामने आने के बाद अब पीड़ितों के माता-पिता ने अपने बच्चों के व्यवहार में आए डरावने बदलावों का खुलासा किया है. पुलिस को दिए बयान में ढाई साल की एक मासूम बच्ची के सॉफ्टवेयर इंजीनियर माता-पिता ने बताया कि डेकेयर में जाने के कुछ ही समय बाद उनकी बेटी को 'टॉयलेट फोबिया' (बाथरूम का भयंकर डर) हो गया था.
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ-ईस्ट) मोहम्मद सुजीता की अगुवाई में जांच कर रही पुलिस टीम के सामने पीड़िता की मां ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया. मां ने बताया कि क्रेच जाने के एक-दो महीने के भीतर ही मेरी बेटी टॉयलेट या बाथरूम का नाम सुनते ही चीखने-चिल्लाने और भागने लगती थी. हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक पानी और बाथरूम से इतना डर क्यों लगने लगा. लेकिन जब यह वीडियो सामने आया, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई.
वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब ढाई साल की बच्ची रो रही थी, तो 55 साल की केयरटेकर विजयलक्ष्मी ने उसे जबरन एक कामचलाऊ टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया. वीडियो में मासूम बच्ची बाथरूम के दरवाजे के नीचे बने गैप से फर्श पर लेटकर बाहर झांकने की कोशिश कर रही है और रोते हुए लगातार अम्मा, अम्मा पुकार रही है.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुख्य नैनी विजयलक्ष्मी को कोलार से गिरफ्तार कर लिया है. उसे जज के होम ऑफिस में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. इसके अलावा पुलिस 4 अन्य केयरटेकर से भी कड़ी पूछताछ कर रही है.
इस मामले में अब लेबर डिपार्टमेंट (श्रम विभाग) की भी एंट्री हो गई है. जांच में सामने आया है कि इन महिला केयरटेकर को बेहद तनावपूर्ण काम के बदले महज 8000 रुपये महीना सैलरी दी जा रही थी, जबकि लेबर गाइडलाइंस के मुताबिक यह कम से कम 25000 रुपये होनी चाहिए. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कम सैलरी के कारण पैदा हुए फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ेपन का गुस्सा ये औरतें बेजुबान मासूमों पर निकाल रही थीं?
कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने इस मामले पर कैपजेमिनी जैसी अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनी को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी इंटरनेशनल कंपनियों के पास हर काम के लिए सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) होते हैं. लेकिन ऐसा लगता है कि कैपजेमिनी ने यहां किसी एसओपी का पालन नहीं किया. उन्होंने स्टाफ का बैकग्राउंड चेक तक ठीक से नहीं कराया. इस लापरवाही के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है. इस घटना ने न सिर्फ परिवारों को तोड़ा है, बल्कि हमारे 'ब्रांड बेंगलुरु' की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचाया है.
चौतरफा घिरने के बाद कैपजेमिनी कंपनी ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर सफाई दी है. कंपनी ने कहा कि उन्होंने फिलहाल इस डेकेयर सेंटर को तुरंत बंद कर दिया है और वेंडर 'लिटिल स्कॉलर्स' के खिलाफ जांच बिठा दी है. कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों को सपोर्ट करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की है, साथ ही पीड़ित माता-पिता को इस सदमे से उबरने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग और घर से काम करने की सुविधा देने का ऐलान किया है. कंपनी ने पुलिस और प्रशासन को पूरी सच्चाई सामने लाने में हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.