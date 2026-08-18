/बेंगलुरु के स्कूल में H1N1 की दस्तक: 500 से अधिक छात्र बीमार, कैंपस बंद; जानिए पेरेंट्स के लिए क्या हैं जरूरी सावधानियां

Swine Flu Alert: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है. शहर के रिचर्ड्स टाउन स्थित प्रतिष्ठित क्लेरेंस हाई स्कूल में अचानक फ्लू और सांस से जुड़ी बीमारी का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला है. स्कूल के 500 से अधिक छात्र और 21 शिक्षक व स्टाफ सदस्य एक साथ बुखार, खांसी, सर्दी और बदन दर्द की चपेट में आ गए.
स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच में कम से कम दो छात्रों के सैंपल H1N1 (स्वाइन फ्लू) वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं, संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए एक स्टाफ सदस्य को शहर के बैपटिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एहतियात के तौर पर स्कूल प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से पूरे कैंपस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके. इस घटना के बाद शहरभर के अभिभावकों में दहशत का माहौल है. ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या हर बीमार बच्चे को H1N1 है, यह वायरस कैसे फैलता है और माता-पिता को किन इमरजेंसी संकेतों पर तुरंत अस्पताल भागना चाहिए.
बेंगलुरु के रिचर्ड्स टाउन इलाके में स्थित क्लेरेंस हाई स्कूल में बीते कुछ दिनों के भीतर छात्रों में मौसमी फ्लू जैसे लक्षणों की अचानक बाढ़ आ गई. देखते ही देखते 500 से ज्यादा बच्चों ने बुखार, गले में खराश, सिरदर्द और अत्यधिक थकान की शिकायत की. जब मामले बढ़े, तो स्वास्थ्य अधिकारियों ने रैंडम सैंपलिंग शुरू की, जिसमें दो छात्रों में इन्फ्लूएंजा ए वायरस के सबटाइप H1N1 की पुष्टि हुई. बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल प्रबंधन ने कैंपस में फिजिकल क्लासेज रोक दीं और सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया.
H1N1 मुख्य रूप से इन्फ्लूएंजा ‘A’ वायरस का एक सबटाइप है, जिसे आम बोलचाल में 'स्वाइन फ्लू' भी कहा जाता रहा है. यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र यानी सांस की नली और फेफड़ों को प्रभावित करता है.
- अचानक तेज बुखार आना या कंपकंपी लगना
- लगातार सूखी या बलगम वाली खांसी
- गले में तेज दर्द या खराश
- नाक बहना या बंद होना
- सिरदर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में असहनीय दर्द
- अत्यधिक कमजोरी और थकान
- बच्चों में कुछ मामलों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द
सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, इन्फ्लूएंजा से पीड़ित हर बच्चे को बुखार आए, यह जरूरी नहीं है. इसलिए केवल थर्मामीटर की रीडिंग देखकर यह न समझें कि बच्चा सुरक्षित है.
हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि 500 बच्चों में फ्लू के लक्षण दिखने और 2 मामलों में H1N1 की पुष्टि होने का मतलब यह कतई नहीं है कि सभी छात्र H1N1 से ही संक्रमित हैं. मौसम के उतार-चढ़ाव के दौरान राइनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस (RSV) और सामान्य सीजनल फ्लू के मामले भी तेजी से बढ़ते हैं. इन सभी के लक्षण H1N1 से 90% मेल खाते हैं. कौन सा बच्चा किस वायरस से पीड़ित है, यह केवल RT-PCR या विशिष्ट फ्लू पैनल टेस्ट से ही स्पष्ट हो सकता है. इसलिए पैनिक करने के बजाय डॉक्टर के परामर्श पर ध्यान देना चाहिए.
स्कूलों और डे-केयर सेंटरों में वायरस का ट्रांसमिशन बेहद तेज गति से होता है. इसके पीछे कई कारण हैं:
1. बंद कमरे और नजदीकी संपर्क: क्लासरूम, स्कूल बस, प्लेग्राउंड और कॉरिडोर में बच्चे लंबे समय तक एक-दूसरे के बेहद करीब रहते हैं.
2. ड्रॉपलेट्स से संक्रमण: जब कोई संक्रमित बच्चा या टीचर छींकता, खांसता या जोर से बात करता है, तो हवा में सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं, जो पास बैठे बच्चों की सांस में चले जाते हैं.
3. सरफेस कॉन्टैक्ट: बच्चे डेस्क, दरवाजे के हैंडल, पानी की बोतलें और स्टेशनरी साझा करते हैं. इसके बाद वे बार-बार अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूते हैं, जिससे वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है.
4. एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड: CDC के अनुसार, इन्फ्लूएंजा से संक्रमित व्यक्ति लक्षण दिखने के 24 घंटे पहले से ही वायरस फैलाना शुरू कर देता है. छोटे बच्चे ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक इस वायरस को फैला सकते हैं.
बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार, अगर बच्चे में निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखे, तो घर पर इलाज करने के बजाय तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें. यदि बच्चे की सांसें असामान्य रूप से तेज चलने लगें, सांस लेते समय पसलियां अंदर की ओर खिंचती दिखें, या होंठ, नाखून और चेहरा नीला पड़ने लगे, तो यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण, निमोनिया या शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में भारी गिरावट का स्पष्ट संकेत है. ऐसी स्थिति में बच्चे को तत्काल ऑक्सीजन सपोर्ट और आपातकालीन जांच की जरूरत होती है.
इसके अलावा, गंभीर डिहाइड्रेशन (जैसे 8 घंटे से अधिक समय तक पेशाब न आना, मुंह सूखना या रोते समय आंसू न निकलना), असामान्य सुस्ती, जगाने में अत्यधिक कठिनाई, भ्रमित होना या तेज बुखार के साथ दौरे (फेब्राइल सीजर्स) पड़ना अत्यंत चिंताजनक लक्षण हैं. यदि बच्चे का बुखार 104°F (40°C) से ऊपर पहुंच जाए और सामान्य दवाओं से भी न उतरे, या फ्लू के लक्षण ठीक होकर अचानक दोबारा बहुत तेजी से बिगड़ जाएं (जो कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है), तो बिना कोई समय गंवाए नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में संपर्क करना चाहिए.
अधिकांश स्वस्थ बच्चे 5 से 7 दिनों में सही देखभाल से ठीक हो जाते हैं. हालांकि, कुछ श्रेणियों के बच्चों को फ्लू से गंभीर जटिलताएं होने का खतरा अधिक रहता है:
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (विशेषकर 2 वर्ष से छोटे शिशु)
- पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या एलर्जी से पीड़ित बच्चे
- जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease) वाले बच्चे
- डायबिटीज, किडनी की बीमारी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे
- कमजोर इम्युनिटी वाले बच्चे
यदि आपका बच्चा हाई-रिस्क ग्रुप में आता है और उसमें फ्लू के लक्षण दिखते हैं, तो पहले 48 घंटों के भीतर डॉक्टर से एंटीवायरल दवाओं के संबंध में परामर्श अवश्य लें.
अक्सर देखा गया है कि बच्चे को तेज बुखार या खांसी होते ही माता-पिता घर में रखी पुरानी एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं. डॉक्टरों के अनुसार यह एक बेहद खतरनाक प्रथा है:
- H1N1 वायरस है, बैक्टीरिया नहीं: एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस पर उनका शून्य प्रभाव होता है.
- एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा: बेवजह एंटीबायोटिक देने से बच्चे का शरीर दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, जिससे भविष्य में सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं.
- एंटीवायरल दवाएं: डॉक्टर की सलाह पर ओसेल्टामिविर (Oseltamivir) जैसी एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती हैं, जो लक्षण शुरू होने के शुरुआती 24 से 48 घंटों में दी जाएं तो बीमारी की अवधि और गंभीरता को काफी कम कर देती हैं.
यदि बच्चे में फ्लू के लक्षण हैं, तो उसे जबरन स्कूल, कोचिंग या पार्क न भेजें. CDC की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जब तक बच्चे का बुखार बिना किसी पैरासिटामोल या दवा के कम से कम 24 घंटे तक पूरी तरह सामान्य न रहे, तब तक उसे घर पर ही रखें.
- बच्चे को दिनभर में गुनगुना पानी, सूप, नींबू पानी, नारियल पानी और ताजा फलों का रस दें.
- हल्का, सुपाच्य और ताजा खाना (खिचड़ी, दलिया, उबली सब्जियां) दें.
- बच्चे को बार-बार साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत डालें.
- छींकते या खांसते समय टिश्यू पेपर या कोहनी का इस्तेमाल करना सिखाएं.
- बीमार बच्चे के बर्तन, तौलिया, बिस्तर और खिलौने अन्य सदस्यों (विशेषकर छोटे भाई-बहनों) से अलग रखें.
- घर के दरवाजों के हैंडल, रिमोट और टेबल की सतहों को डिसइन्फेक्टेंट से नियमित साफ करें.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और बाल रोग विशेषज्ञ हर साल सीजनल फ्लू वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं. यह टीका H1N1 समेत फ्लू के कई प्रमुख स्ट्रेन्स से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को 70% तक कम करता है.
हर खांसी-जुकाम वाले बच्चे का महंगा H1N1 टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है. डॉक्टर आमतौर पर बच्चे के लक्षणों, उसकी क्लीनिकल कंडीशन और जोखिम कारकों का आकलन करने के बाद ही टेस्ट की सलाह देते हैं. बिना चिकित्सीय सलाह के लैब्स में जाकर पैनिक टेस्टिंग कराने से बचें.
बेंगलुरु के स्कूल में फैला संक्रमण इस बात की चेतावनी है कि मौसमी बीमारियों के दौर में भीड़भाड़ वाली जगहों पर साफ-सफाई और सावधानी बरतना कितना आवश्यक है. अभिभावकों के लिए सबसे जरूरी मंत्र है कि घबराना नहीं, बल्कि जागरूक और सतर्क रहना. समय पर लक्षणों की पहचान, पर्याप्त आराम, सही हाइड्रेशन और समय रहते डॉक्टर से संपर्क करके इस फ्लू को आसानी से मात दी जा सकती है.