'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या; बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला मामला
देश

'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या; बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला मामला

पुलिस उस छात्र की मौत का इसी एंगल पर जांच कर रही है कि क्या इस वेब सीरीज ने उस बच्चे के फैसले को प्रभावित किया था? छात्र के माता-पिता ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि उनके बच्चे को न तो घर में किसी तरह की परेशानी थी और न ही स्कूल में.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:44 PM IST
Bengaluru Student Suicide: कुछ महीनों पहले आई वेब सीरीज 'Adolescence' में दिखाया गया था कि कैसे फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर एक स्कूली बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता. जिससे उस नाबालिग छात्र की दो अलग-अलग पर्सनैलिटी बन जाती हैं, और इसके बारे में माता-पिता को पता भी नहीं चलता. ठीक ऐसा एक हैरान कर देने वाला मामला बेंगलुरु में सामने आया है. जहां बेंगलुरु के सीके अच्चुकट्टू इलाके में 7वीं क्लास के एक छात्र ने 3 अगस्त की रात आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि इस केस का संबंध जापानी वेब सीरीज 'डेथ नोट' से हो सकता है.

यह मामला इस बात पर चिंता जताता है कि कैसे बच्चों पर डिजिटल कंटेंट का प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, और यह जरूरी हो जाता है कि माता-पिता और समाज ऐसे संकेतों को समझें और बच्चों की मानसिक सेहत पर खास ध्यान दें. पुलिस ने छात्र की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है और उसके आसपास की परिस्थितियों को खंगाला जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि वेब सीरीज ने उसके मन पर क्या असर डाला.

Adolescence वेब सीरीज का फैन था नाबालिग छात्र
पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि नाबालिग छात्र 'Adolescence' वेब सीरीज का बहुत बड़ा फैन  था. इस छात्र की इस वेब सीरीज के प्रति इतनी दीवानगी थी कि उसने अपने कमरे में सीरीज के एक किरदार की तस्वीर भी बना रखी थी. अब पुलिस उस छात्र की मौत का इसी एंगल पर जांच कर रही है कि क्या इस वेब सीरीज ने उस बच्चे के फैसले को प्रभावित किया था? छात्र के माता-पिता ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि उनके बच्चे को न तो घर में किसी तरह की परेशानी थी और न ही स्कूल में. फिलहाल अभी तक पुलिस बच्चे की आत्महत्या के पीछे की वजह को नहीं समझ पाई है और जांच कर रही है.

फोरेंसिक जांच के लिए भेजा मोबाइल फोन 
पुलिस ने मृतक छात्र का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. आपको बता दें कि 'डेथ नोट' एक जापानी वेब सीरीज है. इस वेब सीरीज की कहानी भी एक स्कूल के छात्र के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. इस छात्र को एक रहस्यमयी डायरी मिलती है, जिसे 'डेथ नोट' के नाम से जाना जाता है. वेब सीरीज में'डेथ नोट' डायरी में जिसका भी नाम लिखा जाता है, उसकी मौत हो जाती है. इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यह सीरीज दुनियाभर में काफी मशहूर हुई.

आखिर क्या था 'डेथ नोट' वेब सीरीज में ?
जापानी वेब सीरीज 'डेथ नोट' एक ऐसे छात्र की काल्पनिक कहानी है जिसमें एक छात्र एक रहस्यमयी नोटबुक की मदद से उन लोगों को मार देता है जिन्हें वह गलत या अनैतिक मानता है. उसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां अपराध न हो. एक क्राइम फ्री वर्ल्ड. जैसे-जैसे वह अपने मकसद में आगे बढ़ता है, जापान की पुलिस एक विशेष टास्क फोर्स बनाकर उसकी तलाश शुरू कर देती है.

दिल्ली में भी सामने आई ऐसी ही घटना
हालांकि यह कहानी पूरी तरह फिक्शन है, लेकिन इसका असर अब असल ज़िंदगी में देखने को मिल रहा है और वो भी बेहद डरावने रूप में. 3 अगस्त को दिल्ली की अंबिका विहार कॉलोनी में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव उसके ही घर में लोहे की पाइप से लटका हुआ मिला. यह घटना उस समय और भी चौंकाने वाली हो जाती है जब इसे बेंगलुरु में हुई एक अन्य घटना से जोड़कर देखा जाए, जहां उसी दिन क्लास 7 के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली और शुरुआती जांच में इसका संबंध 'डेथ नोट' सीरीज से जुड़ा पाया गया.

 

मोबाइल गेम्स का एडिक्ट था बच्चा
दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह बच्चा मोबाइल गेमिंग का जबर्दस्त एडिक्ट हो चुका था. जांच में इस बात का भी पता चला कि घटना वाले दिन उसने लगभग 10-12 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल किया था. बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि 31 जुलाई को भारी बारिश होने की वजह से वो उस दिन स्कूल नहीं गया और उसने करीब 7 घंटे गेम खेला और लगभग 4 घंटे यूट्यूब देखा. बच्चे के पिता और माता अपने काम पर चले गए और शाम को जब घर वापस लौटे तो उनका बेटा पाइप में दुपट्टा बांधकर लटका हुआ था. 

;