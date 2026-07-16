/2.5 करोड़ प्रति एकड़ का ऑफर भी नामंजूर! बेंगलुरु AI सिटी प्रोजेक्ट के लिए जबरन जमीन लेने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा

Bengaluru Farmers Protest: कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु के बाहरी इलाके में भारत का पहला अत्याधुनिक AI-पावर्ड शहर (AI City) बसाने का महत्वाकांक्षी सपना फिलहाल जमीन अधिग्रहण के कड़े विरोध के दलदल में फंस गया है. ताजा जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु से लगभग 40 किलोमीटर दूर बिदादी और हरोहल्ली में प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप (GBIT) प्रोजेक्ट स्थानीय किसानों के तीखे आक्रोश और राजनीतिक दलों की नूराकुश्ती का अखाड़ा बन चुका है.
सरकार इस प्रोजेक्ट को एक ऐसे 'फ्यूचरिस्टिक हब' के रूप में पेश कर रही है जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर गवर्नेंस तक सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होगा, ताकि बेंगलुरु का बढ़ता बोझ कम किया जा सके. लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है; सैकड़ों किसान परिवारों के लिए यह उनकी पुश्तैनी जमीन, रोजी-रोटी और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन चुकी है.
इस टाउनशिप को कुल 9600 एकड़ में विकसित करने की योजना है, जिसके पहले चरण के लिए 499 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. इसमें जीरो-ट्रैफिक कॉरिडोर, हाई-टेक स्कूल और स्मार्ट अस्पताल जैसी वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं शामिल हैं. किसानों का कहना है कि सरकार जिस जमीन को अधिगृहीत कर रही है, वह बेहद उपजाऊ है और पीढ़ियों से उनका घर चला रही है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस बड़े प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले उनसे कोई उचित सलाह-मशविरा नहीं किया गया. हाल ही में जब सरकारी टीमें भैरमंगला, बन्नीगिरी, होसुर और कांचुगरनहल्ली जैसे गांवों में जमीन का सर्वे करने पहुंचीं, तो सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर उनका रास्ता रोक दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुईं और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया.
Ramanagara, Karnataka: Farmers and women protesting the township project staged a symbolic Pinda Pradana demonstration, accusing the government of betraying farmers. They demanded withdrawal of land acquisition pic.twitter.com/thpMfNy3M9
— IANS (@ians_india) July 15, 2026
तनाव को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने जमीन मालिकों के सामने दो बड़े विकल्प रखे हैं. जमीन की कैटेगरी के आधार पर ₹2.07 करोड़ से ₹2.5 करोड़ प्रति एकड़ तक का बंपर मुआवजा.
या फिर किसान चाहें तो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद विकसित टाउनशिप के अंदर 50% तक विकसित जमीन अपने पास रख सकते हैं. इसके अलावा, काटे जाने वाले पेड़ों के लिए भी मुआवजे की दरें तय की गई हैं. प्रति नारियल का पेड़ ₹25000, आम का पेड़ ₹45000 और सुपारी का पेड़ ₹6000. हालांकि, किसानों का साफ कहना है कि कोई भी मुआवजा हमारी उपजाऊ मां जैसी जमीन की जगह नहीं ले सकता.
इस विरोध ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है. बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीएस (JD-S) खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आई हैं. बीजेपी अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता रियल एस्टेट नहीं, बल्कि किसान होने चाहिए. जब तक कम से कम 70% किसान अपनी मर्जी से राजी न हों, जबरन अधिग्रहण तुरंत रोका जाए. केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एच. डी. कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विरोध दबाने के लिए निर्दोष महिलाओं और किसानों पर पुलिस के जरिए फर्जी एफआईआर दर्ज करवा रही है. उन्होंने प्रभावित गांवों का दौरा करने और किसानों को कानूनी मदद देने का एलान किया है.
चौतरफा घिरने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मामले को शांत करने की कोशिश की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रोजेक्ट उनका निजी नहीं है, बल्कि पिछली कुमारस्वामी और येदियुरप्पा सरकारों के प्लान को ही आगे बढ़ाया जा रहा है. बढ़ते बवाल को देखते हुए सीएम ने घोषणा की है कि सरकार आगे बढ़ने से पहले किसानों की चिंताओं और प्रोजेक्ट के फायदे-नुकसान की जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन करेगी.