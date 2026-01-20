हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... स्टॉकिंग और धमकी भरे मैसेज से परेशान थी फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज

Bengaluru fitness influencer case: बेंगलुरु में एक महिला फिटनेस इंफ्लुएंसर पर सुधीर कुमार द्वारा लंबे समय तक स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है. आरोपी ने हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा किया और धमकी भरे संदेश भेजे हैं, जिससे पीड़िता को गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है.
Bengaluru fitness influencer case: बेंगलुरु में एक महिला फिटनेस और न्यूट्रिशन इंफ्लुएंसर पर सोशल मीडिया के जरिए स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पीड़िता मनीषा कुमारी ने अपने खिलाफ लगातार उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुधीर कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मनीषा कुमारी हरियाणा की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों से बेंगलुरु में फ्रीलांस काम कर रही हैं. मार्च 2025 से सुधीर कुमार कथित तौर पर उनका पीछा कर रहा था. 10 मई 2025 को आरोपी उनके परिवार के घर रेवाड़ी के डूंगरवास में पहुंचा और वहां उनके साथ गलत व्यवहार करने लगा. मनीषा ने उसे साफ तौर पर चेतावनी दी कि भविष्य में वह उन्हें या उनके परिवार को परेशान न करे, वरना वो पुलिस के पास चली जाएंगी.
धमकी भरे मैसेज
उसी दिन आरोपी ने व्हाट्सऐप पर अपमानजनक और धमकी भरे मैसेज भेजे. इसमें उसने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग किया और कहा कि वह बेंगलुरु आएगा. इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 के बीच आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अश्लील और यौन उत्तेजक मैसेज भेजना जारी रखा. मनीषा ने अकाउंट ब्लॉक किया, लेकिन आरोपी अलग-अलग अकाउंट्स से लगातार संदेश भेजता रहा.
12 जनवरी 2026 को सुधीर कुमार बेंगलुरु के बनशंकरी थर्ड स्टेज स्थित एनएच2 जिम के पास पहुंच गया. वहां उसने पीड़िता के जिम सहयोगियों से उनके बारे में पूछताछ की. इस घटना के बाद मनीषा को मानसिक तनाव और डर का सामना करना पड़ा. पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब आरोपी की गतिविधियों की विस्तार से छानबीन की जा रही है. यह मामला सोशल मीडिया और व्यक्तिगत सुरक्षा की अहमियत को दर्शाता है. साथ ही, इसे कानून के तहत गंभीर अपराध माना जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह के उत्पीड़न को रोका जा सके.
