Advertisement
trendingNow13081314
Hindi Newsदेशबेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! छत से चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो खींचने का था शौक!

बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! छत से चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो खींचने का था शौक!

Bengaluru Underwear Theft: बेंगलुरु में 23 साल के युवक को महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी और उन्हें पहनकर फोटो खींचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! छत से चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो खींचने का था शौक!

Bengaluru Underwear Theft: बेंगलुरु के हेब्बागोडी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 23 साल के युवक अमल एन. अजी को महिलाओं के अंडरगारमेंट चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी केरल का रहने वाला है और वह हेब्बागोडी इलाके में ही रहता था. पुलिस ने बताया कि अमल मुख्य रूप से उन घरों को निशाना बनाता था जहां महिलाएं अंडरगारमेंट्स बाहर या छत पर सुखाती थीं. वह मौका देखते ही चोरी कर लेता था. 

खुद पहनकर फोटो खींचता था युवक
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी चोरी किए हुए कपड़े खुद पहनता था और उनकी तस्वीरें खींचता था. यह मामला इसे और गंभीर बनाता है. यह घटना बुधवार को तब सामने आई जब होयसला पुलिस पेट्रोल टीम को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया है. उसके मोबाइल फोन में कई तस्वीरें मिलीं जिसमें वह चोरी किए कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहा था. इसके अलावा पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, जहां से कई चोरी किए हुए अंडरगारमेंट बरामद हुए.

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जांच जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी कब से ऐसी चोरी कर रहा था. यह भी देखा जा रहा है कि उसने अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं की हैं या नहीं. पुलिस इस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा और निजता की रक्षा पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें. इसका मकसद अन्य महिलाओं को सुरक्षित रखना और ऐसे अपराधियों को कानून के हवाले करना है.
ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Bengaluru

Trending news

तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा