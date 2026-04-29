बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत; मची-चीख पुकार; हर तरफ अफरा-तफरी

Bengaluru Hospital Wall Collapse: बेंगलुरु में तेज बारिश और हवा के चलते एक दीवार गिर गई. इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई. उपमुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही है.
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Bengaluru Wall Collapse: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ी घटना देखने को मिली है. यहां भारी बारिश के चलते एक सरकारी अस्पताल की दीवार ढह गई, जिसके चलते कुल 7 लोगों की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना बोरिंग और लेडीज कर्जन हॉस्पिटल में हुई है. बारिश के चलते कुछ रेहड़ी-पटरी वाले लोगों ने दीवार का शरण ली थी और तभी दीवार तेजी से भरभराते हुए उनके ऊपर ही गिर गई.
घटना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दुख जताया. डीके शिवकुमार ने इसकी जानकारी देते हुए अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' आज बेंगलुरु में हुई भारी बारिश ने बोरिंग अस्पताल के पास हुए हादसे की खबर से मेरे दिल को गहरा दुख पहुंचाया है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई. मैंने अस्पताल जाकर मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी, इलाज करा रहे घायलों का हालचाल पूछा और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए. इसके बाद मैंने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया.'
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डीके शिवकुमार ने आगे लिखा,' इस संकट की घड़ी में सरकार मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी है और प्रत्येक को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ… pic.twitter.com/Nc5m9w7Ggm
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) April 29, 2026
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और इमरजेंसी सर्विस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे शवों को बाहर निकाला.
#WATCH बेंगलुरु, कर्नाटक: वीडियो घटनास्थल से है, जहां बॉरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के पास एक कंपाउंड की दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। pic.twitter.com/QVxDgVpeLu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
पुलिस के मुताबिक सातों पीड़ितों ने बारिश और तेज हवा के चलते दीवार में शरण थी और तभी अचानक दीवार तेजी से ढह गई और इसके मलबे में दबने से सातों लोगों की मौत हो गई.
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