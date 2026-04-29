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Hindi Newsदेशबारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत; मची-चीख पुकार; हर तरफ अफरा-तफरी

बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत; मची-चीख पुकार; हर तरफ अफरा-तफरी


Bengaluru Hospital Wall Collapse: बेंगलुरु में तेज बारिश और हवा के चलते एक दीवार गिर गई. इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई. उपमुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 29, 2026, 10:18 PM IST
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बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत; मची-चीख पुकार; हर तरफ अफरा-तफरी

Bengaluru Wall Collapse: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ी घटना देखने को मिली है. यहां भारी बारिश के चलते एक सरकारी अस्पताल की दीवार ढह गई, जिसके चलते कुल 7 लोगों की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना बोरिंग और लेडीज कर्जन हॉस्पिटल में हुई है. बारिश के चलते कुछ रेहड़ी-पटरी वाले लोगों ने दीवार का शरण ली थी और तभी दीवार तेजी से भरभराते हुए उनके ऊपर ही गिर गई. 

डीके शिवकुमार ने जताया दुख 

घटना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दुख जताया. डीके शिवकुमार ने इसकी जानकारी देते हुए अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' आज बेंगलुरु में हुई भारी बारिश ने बोरिंग अस्पताल के पास हुए हादसे की खबर से मेरे दिल को गहरा दुख पहुंचाया है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई. मैंने अस्पताल जाकर मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी, इलाज करा रहे घायलों का हालचाल पूछा और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए. इसके बाद मैंने दुर्घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया.'  

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मृतकों के परिवारों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

डीके शिवकुमार ने आगे लिखा,' इस संकट की घड़ी में सरकार मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी है और प्रत्येक को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'   

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कैसे हुई घटना? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और इमरजेंसी सर्विस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे शवों को बाहर निकाला.

पुलिस के मुताबिक सातों पीड़ितों ने बारिश और तेज हवा के चलते दीवार में शरण थी और तभी अचानक दीवार तेजी से ढह गई और इसके मलबे में दबने से सातों लोगों की मौत हो गई. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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