97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर, मेट्रो फेज 3 को हरी झंडी
Advertisement
trendingNow12910331
Hindi Newsदेश

97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर, मेट्रो फेज 3 को हरी झंडी

Namma Metro Phase 3: कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु नम्मा मेट्रो फेज 3 के लिए 9,700 करोड़ रुपये के डबल डेकर वायडक्ट को मंजूरी दे दी. पहला कॉरिडोर जेपी नगर चौथे फेज को केम्पापुरा से जोड़ेगा. यह आउटर रिंग रोड (ORR) के पश्चिमी हिस्से के साथ-साथ चलेगा.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर, मेट्रो फेज 3 को हरी झंडी

Bengaluru Namma Metro Phase 3: बेंगलुरु में मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है. शहर में लंबे वक्त से अवेटेड मेट्रो फेज 3 एक्सपेंशन को अब हरी झंडी मिल गई है. कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को 9,700 करोड़ रुपये की डबल-डेकर वायाडक्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी. इस फैसले के बाद कई महीनों की देरी के बाद अब निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा. इस प्रोजेक्ट के तहत बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) दो मेन रूट्स पर फ्लाईओवर के ऊपर उन्नत मेट्रो लाइनें बनाए जाएगी.  बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो फेज 3 मई 2031 तक चालू होने की उम्मीद है, जबकि निर्माण कार्य 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है.

 बेंगलुरु का सबसे लंबा फ्लाईओवर

डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहला कॉरिडोर जेपी नगर चौथे फेज को केम्पापुरा से जोड़ेगा. यह आउटर रिंग रोड (ORR) के पश्चिमी हिस्से के साथ-साथ चलेगा. इसमें 28.486 किलोमीटर का बेंगलुरु का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा.

वहीं, दूसरा कॉरिडोर कडाबागेरे से मगदी रोड होकर होसाहल्ली तक जाएगा, जिसमें 8.635 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा. दोनों डबल-डेकर पुल मिलाकर कुल लंबाई 37.121 किलोमीटर होगी, जो बेंगलुरु में मेट्रो और सड़क मार्ग को जोड़ेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोजेक्ट की कुल लागत 9,700 करोड़ रुपये

संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 9,700 करोड़ रुपये है, जिसमें जमीन खरीद, निर्माण कार्य, डिजाइन और अन्य खर्च शामिल हैं. केंद्र केवल मेट्रो लाइन के लिए फंड देगा, जबकि फ्लाईओवर की लागत का 50 फीसदी राज्य सरकार उठाएगी. इसमें से 10 फीसदी पैसा शहरी निकायों से आएगा और 40 फीसदी लोन के जरिए भरा जाएगा.

नम्मा मेट्रो के लिए 4,000 करोड़ रुपये अलग रखे हैं

जबकि, कर्नाटक ने पहले ही 2025–26 के बजट में नम्मा मेट्रो के लिए 4,000 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जिनमें से कुछ हिस्सा इस परियोजना में इस्तेमाल हो सकता है. हालांकि, शुरुआत में यह रूट 44.65 किलोमीटर लंबा था, जिसे अब 37.121 किलोमीटर कर दिया गया है. कंस्ट्रक्शन का काम 2026 की शुरुआत में शुरू होगा और पहले फेज के पैकेजों के लिए टेंडर सितंबर में जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें स्टेशन और वायाडक्ट दोनों शामिल हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

BengaluruNamma Metro Phase 3

Trending news

'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
;