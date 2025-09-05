97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर, मेट्रो फेज 3 को हरी झंडी

Namma Metro Phase 3: कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु नम्मा मेट्रो फेज 3 के लिए 9,700 करोड़ रुपये के डबल डेकर वायडक्ट को मंजूरी दे दी. पहला कॉरिडोर जेपी नगर चौथे फेज को केम्पापुरा से जोड़ेगा. यह आउटर रिंग रोड (ORR) के पश्चिमी हिस्से के साथ-साथ चलेगा.
Bengaluru Namma Metro Phase 3: बेंगलुरु में मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है. शहर में लंबे वक्त से अवेटेड मेट्रो फेज 3 एक्सपेंशन को अब हरी झंडी मिल गई है. कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को 9,700 करोड़ रुपये की डबल-डेकर वायाडक्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी. इस फैसले के बाद कई महीनों की देरी के बाद अब निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा. इस प्रोजेक्ट के तहत बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) दो मेन रूट्स पर फ्लाईओवर के ऊपर उन्नत मेट्रो लाइनें बनाए जाएगी. बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो फेज 3 मई 2031 तक चालू होने की उम्मीद है, जबकि निर्माण कार्य 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है.
डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहला कॉरिडोर जेपी नगर चौथे फेज को केम्पापुरा से जोड़ेगा. यह आउटर रिंग रोड (ORR) के पश्चिमी हिस्से के साथ-साथ चलेगा. इसमें 28.486 किलोमीटर का बेंगलुरु का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा.
वहीं, दूसरा कॉरिडोर कडाबागेरे से मगदी रोड होकर होसाहल्ली तक जाएगा, जिसमें 8.635 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा. दोनों डबल-डेकर पुल मिलाकर कुल लंबाई 37.121 किलोमीटर होगी, जो बेंगलुरु में मेट्रो और सड़क मार्ग को जोड़ेगी.
संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 9,700 करोड़ रुपये है, जिसमें जमीन खरीद, निर्माण कार्य, डिजाइन और अन्य खर्च शामिल हैं. केंद्र केवल मेट्रो लाइन के लिए फंड देगा, जबकि फ्लाईओवर की लागत का 50 फीसदी राज्य सरकार उठाएगी. इसमें से 10 फीसदी पैसा शहरी निकायों से आएगा और 40 फीसदी लोन के जरिए भरा जाएगा.
जबकि, कर्नाटक ने पहले ही 2025–26 के बजट में नम्मा मेट्रो के लिए 4,000 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जिनमें से कुछ हिस्सा इस परियोजना में इस्तेमाल हो सकता है. हालांकि, शुरुआत में यह रूट 44.65 किलोमीटर लंबा था, जिसे अब 37.121 किलोमीटर कर दिया गया है. कंस्ट्रक्शन का काम 2026 की शुरुआत में शुरू होगा और पहले फेज के पैकेजों के लिए टेंडर सितंबर में जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें स्टेशन और वायाडक्ट दोनों शामिल हैं.
