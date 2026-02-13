Advertisement
trendingNow13108054
Hindi Newsदेशबेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत

Bengaluru Accident: बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है. एक कार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी जिसके बाद कार अनियंत्रित हो गई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 13, 2026, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत

Bengaluru Accident: बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसकी वजह से अफरा-तफरी मच गई है. इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है. यह दुर्घटना होसकोटे-दबासपेटे नेशनल हाईवे पर एम सत्यवारा गांव के पास हुई है. यहां पर एक कार ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मारी, इसके बाद कार अनियंत्रित हो गई और कैंटर गाड़ी से टकरा गई, इसकी चपेट में आने से लोगों की मौत हो गई. 

एक साथ कई गाड़ियां टकराई
पुलिस के अनुसार, यह एक्सीडेंट होसकोटे-डबसपेटे नेशनल हाईवे पर एम सत्यवारा गांव के पास हुआ. होसकोटे से देवनहल्ली की ओर जा रही एक XUV 700 कार (KA 03 NW 0138) पहले आगे चल रही एक मोटरसाइकिल से टकराई. फिर ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और वह एक कैंटर गाड़ी से टकरा गई. इस अफरा-तफरी में एक और कार भी शामिल हो गई, जिससे दो कारों, एक कैंटर और एक मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई. XUV कार और मोटरसाइकिल सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

की जा रही है जांच
कहा जा रहा है कि मरने वाले बेंगलुरु के कोथनूर के रहने वाले थे, हालांकि उनकी पहचान अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है. शवों को होसकोटे सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

अपडेट जारी है...

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Bengaluru Road Accident

Trending news

125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?